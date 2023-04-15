Купить дом в Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра

Квартира 2 спальни Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра 3 Количество комнат 1 ванных комнат 112 м² 9/9 Этаж

€ 94,549

Апартаменты 2 + 1 на 9-ом этаже. Срок дачи в эксплуатацию февраль-март 2022 г. на первой лин…