Купить бунгало с видом на море в Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра

Квартира 2 спальни Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра 1 Количество комнат 1 ванных комнат 92 м² 1/12 Этаж

€ 76,673

Этот современный и элегантный курорт Afik Group расположен в Лонг-Бич, Искеле, всего в 5 мин…