Купить бунгало с видом на горы в Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра

Квартира 2 спальни Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра 2 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м² 11/27 Этаж

€ 144,242

ИДЕАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ ЖИЗНИ В Grand Sapphire, который состоит из 6 блоков, идеальная жизнь в рези…