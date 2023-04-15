Купить квартиру с видом на море в Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра

Вилла 2 спальни Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра 3 Количество комнат 2 ванных комнат

Цена по запросу

О проекте и быке; Доступ к пляжу и быку; 500 м до поля для гольфа Korineum & Taurus; Муницип…