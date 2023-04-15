Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турецкая Республика Северного Кипра
  3. Кирения
  4. Karavas
  5. Квартиры

Купить квартиру с видом на горы в Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра

Квартира В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Особняк 8 комнатв Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Особняк 8 комнат
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
8 Количество комнат 4 ванных комнат 527 м²
€ 2,604,002
Прежде всего, мы хотели дать информацию об архитекторе, который спроектировал специальный пр…
Студия 1 спальняв Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 спальня
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат 1 ванных комнат 64 м² Количество этажей 5
€ 55,876
Квартиры сдаются с ремонтом под ключ, полностью оборудованной ванной комнатой с сантехникой …
Пентхаус 3 спальнив Bafra, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 3 спальни
Bafra, Турецкая Республика Северного Кипра
2 ванных комнат 112 м²
€ 155,577
Квартира 3 спальнив Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 3 спальни
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
2 ванных комнат 155 м²
€ 62,252
Вилла 3 спальнив Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
4 Количество комнат 2 ванных комнат 158 м² Количество этажей 2
€ 150,468
Роскошная вилла находится в одном из излюбленных  комплексов Северного Кипра, отлично п…
Квартира 3 комнатыв Протарас, Кипр
Квартира 3 комнаты
Протарас, Кипр
3 Количество комнат 192 м²
€ 823,623
 
Квартира 3 спальнив Bahceli, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 3 спальни
Bahceli, Турецкая Республика Северного Кипра
2 ванных комнат
€ 208,671
Квартира 1 спальняв Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня
Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
1 ванных комнат
€ 78,171
Вилла 3 спальнив Протарас, Кипр
Вилла 3 спальни
Протарас, Кипр
149 м²
€ 506,311
Современная резиденция расположена в нескольких минутах ходьбы от центра Пернеры, одного из …
Студия 1 комнатав Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 комната
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат 1 ванных комнат 33 м² 11/16 Этаж
€ 54,424
Один из самых шикарных комплексов Северного Кипра с отличным инвестиционным потенциалом от з…
Квартира 2 спальнив Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 ванных комнат
€ 67,568
Дом 3 спальнив Agios Sergios, Турецкая Республика Северного Кипра
Дом 3 спальни
Agios Sergios, Турецкая Республика Северного Кипра
4 Количество комнат 3 ванных комнат 310 000 м² Количество этажей 2
€ 240,499
Мы собрали черты вашей мечты под одной крышей с этими виллами в регионе Тузла, жемчужине Фам…
Realting.com
Перейти