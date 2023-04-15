Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турецкая Республика Северного Кипра
  3. Кирения
  4. Karavas
  5. Квартиры

Купить квартиру в Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра

Квартира В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 2 спальнив Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат 1 ванных комнат 86 м² 5/6 Этаж
€ 80,341
                Е…
Квартира 3 спальнив Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 3 спальни
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
4 Количество комнат 2 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 265,449
Продается квартира площадью 134 кв.м В Никосии на стадии строительства. Квартира расположена…
Квартира 2 спальнив Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат 2 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 304,775
Продается квартира площадью 147 кв.м В Никосии на стадии строительства. Квартира расположена…
Студия 1 комнатав Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 комната
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат 33 м² 7/13 Этаж
€ 46,178
Квартиры сдаются с ремонтом под ключ, полностью оборудованной ванной комнатой с сантехникой …
Студия 1 спальняв Kuzucuk, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 спальня
Kuzucuk, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м² 8/9 Этаж
€ 51,729
Квартиры сдаются с ремонтом под ключ, полностью оборудованной ванной комнатой с сантехникой …
Пентхаус 3 спальнив Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 3 спальни
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
2 ванных комнат
€ 266,211
Квартира 2 спальнив Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат 112 м² Количество этажей 5
€ 88,012
Квартиры сдаются с ремонтом под ключ, полностью оборудованной ванной комнатой с сантехникой …
Квартира 1 спальняв Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
2 Количество комнат 1 ванных комнат 56 м² 11/30 Этаж
€ 96,798
Premium class complex in Northern Cyprus We offer Apartments choice: 1+1 (from 55 m2) …
Дом 3 спальнив Bahceler, Турецкая Республика Северного Кипра
Дом 3 спальни
Bahceler, Турецкая Республика Северного Кипра
4 Количество комнат 343 м² 25/26 Этаж
€ 872,928
Продаеться роскошный пентхаус с личным басейном на терресе, в новом строящимся комплексе в с…
Дом 2 спальнив Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
Дом 2 спальни
Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат 3 ванных комнат 165 м² Количество этажей 2
€ 402,534
Готовая, полностью меблированная вилла 2 + 1 для продажи в Fourseasons, самом популярном про…
Квартира 3 комнатыв Kapparis, Кипр
Квартира 3 комнаты
Kapparis, Кипр
3 Количество комнат 246 м²
€ 985,820
Продается трехкомнатная квартира в пентхаусе с садом на крыше в Джермасогии - провинция Лима…
Квартира 2 спальнив Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат 2 ванных комнат
Цена по запросу
О проекте • Доступ к Cove Beach • 1 км до поля для гольфа Korineum • Общий плавательный басс…
Realting.com
Перейти