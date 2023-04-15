Купить недвижимость в Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра

Студия 1 ванная Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра 1 ванных комнат 54 м² 1/12 Этаж

€ 43,472

Этот современный и элегантный курорт Afik Group расположен в Лонг-Бич, Искеле, всего в 5 мин…