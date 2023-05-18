Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турецкая Республика Северного Кипра
  3. Район Искеле
  4. Виллы

Виллы в Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра

Вилла В архив
Очистить
2 объекта найдено
Вилла 3 спальни в Agia Triada, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни
Agia Triada, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 256 м²
€ 518,358
Вилла 2 спальни в Agia Triada, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 2 спальни
Agia Triada, Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
€ 161,152

Параметры недвижимости в Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти