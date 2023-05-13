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Квартиры-студии с видом на море в Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра

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1 объект найдено
Студия в Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия
Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Площадь 51 м²
€ 135,000
Шикарный объект расположен рядом с песчаным пляжем на берегу Средиземного Моря. Эти роскошны…

Параметры недвижимости в Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра

с видом на горы
недорогая
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