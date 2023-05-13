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Турецкая Республика Северного Кипра
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Студии
Квартиры-студии с видом на горы в Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
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Параметры недвижимости в Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
с видом на море
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