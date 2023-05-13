Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турецкая Республика Северного Кипра
  3. Район Искеле
  4. Студии

Квартиры-студии с видом на горы в Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра

Студия В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 2 спальни в Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Цена по запросу
О проекте • Доступ к Cove Beach • 1 км до поля для гольфа Korineum • Общий плавательный басс…
Квартира 1 спальня в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€ 96,800
Небольшой и уютный проект, состоящий из 32 апартаментов с одной спальней и бассейна, в данны…
Вилла 3 спальни в Oetueken, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни
Oetueken, Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
€ 107,833
Квартира 2 спальни в Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни
Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 1/2
€ 185,009
Проект Four Seasons Life воплощается в жизнь в самом красивом и естественном месте Средиземн…
Квартира 1 спальня в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 1/4
€ 80,912
Грандиозный проект компании   находится в самом излюбленном районе Северного Кипра - Ло…
Пентхаус 3 спальни в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 3 спальни
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 334 м²
€ 311,179
Квартира 2 спальни с Инвестиции в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни с Инвестиции
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Этаж 3/13
€ 75,756
Один из самых популярных комплексов Северного Кипра с отличным инвестиционным потенциалом от…
Вилла 3 спальни в Bahceli, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни
Bahceli, Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
€ 600,237
Вилла 3 спальни в Agios Sergios, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни
Agios Sergios, Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
€ 188,650
Квартира 3 спальни в Протарас, Кипр
Квартира 3 спальни
Протарас, Кипр
Количество спален 3
Площадь 130 м²
€ 1,041,541
Роскошная резиденция расположена в центре Протараса и всего лишь в 400 метрах от его великол…
Вилла 3 спальни в Yeni Erenkoey, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни
Yeni Erenkoey, Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
€ 168,490
Квартира 1 спальня в Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
€ 90,441
Общая площадь проекта - 133.800 м2. Расположен всего в 200 метрах от хорошо оборудованног…

Параметры недвижимости в Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра

с видом на море
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти