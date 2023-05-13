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Жильё с видом на горы в Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра

2 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Vathylakas, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 3 спальни
Vathylakas, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Этаж 10/28
€ 289,383
Концепт-резиденция отеля, состоящая из 4 жилых кварталов, один из которых будет служить отел…
Квартира 2 спальни в Vathylakas, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни
Vathylakas, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
Этаж 10/28
€ 326,277
Концепт-резиденция отеля, состоящая из 4 жилых кварталов, один из которых будет служить отел…

Параметры недвижимости в Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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