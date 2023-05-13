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Квартиры с видом на море в Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра

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3 объекта найдено
Студия в Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия
Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Площадь 51 м²
€ 135,000
Шикарный объект расположен рядом с песчаным пляжем на берегу Средиземного Моря. Эти роскошны…
Квартира 3 спальни в Vathylakas, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 3 спальни
Vathylakas, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Этаж 10/28
€ 289,383
Концепт-резиденция отеля, состоящая из 4 жилых кварталов, один из которых будет служить отел…
Квартира 2 спальни в Vathylakas, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни
Vathylakas, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
Этаж 10/28
€ 326,277
Концепт-резиденция отеля, состоящая из 4 жилых кварталов, один из которых будет служить отел…

Параметры недвижимости в Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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