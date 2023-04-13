Купить дом с видом на море на Северном Кипре

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35 объектов найдено
Вилла 3 спальнив Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
4 Количество комнат 3 ванных комнат 300 м² Количество этажей 3
€ 670,512
Villa 3 bedrooms, 3 bathrooms, Closed area 155m2 , Living area 300m2, Land 430m2, Included w…
Дом 3 спальнив Bahceler, Турецкая Республика Северного Кипра
Дом 3 спальни
Bahceler, Турецкая Республика Северного Кипра
4 Количество комнат 343 м² 25/26 Этаж
€ 877,000
Продаеться роскошный пентхаус с личным басейном на терресе, в новом строящимся комплексе в с…
Вилла 3 спальнив Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
4 Количество комнат 3 ванных комнат 230 м² Количество этажей 2
€ 464,485
Вилла 3 спальнив Турецкая Республика Северного Кипра, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни
Турецкая Республика Северного Кипра, Турецкая Республика Северного Кипра
4 Количество комнат 480 м²
€ 398,112
Статус : вилла Количество комнат: 3+1 С бассейном  Общая площадь: 480 кв.м …
Вилла 3 спальнив Турецкая Республика Северного Кипра, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни
Турецкая Республика Северного Кипра, Турецкая Республика Северного Кипра
4 Количество комнат 390 м²
€ 537,989
Статус : вилла Количество комнат : 3+1 Общая площадь :  390 кв.м Санузел : сов…
Вилла 3 спальнив Peristeronari, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни
Peristeronari, Турецкая Республика Северного Кипра
4 Количество комнат 3 ванных комнат 495 м² 1/1 Этаж
€ 412,228
Наш проект Villa Romance, состоит из 11 умных вилл. Особенности Вилл- 1. 3 спальни & &…
Вилла 3 спальнив Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
4 Количество комнат 3 ванных комнат 155 м²
€ 482,283
Дом 2 спальнив Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
Дом 2 спальни
Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат 3 ванных комнат 165 м² Количество этажей 2
€ 406,417
Готовая, полностью меблированная вилла 2 + 1 для продажи в Fourseasons, самом популярном про…
Вилла 4 спальнив Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 4 спальни
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
5 Количество комнат 2 ванных комнат 900 м² Количество этажей 2
€ 648,586
Расположенный в самом сердце Кирении, он разработан с одной центральной идеей: жизнь как веч…
Дом 4 спальнив Turtle Bay Village, Турецкая Республика Северного Кипра
Дом 4 спальни
Turtle Bay Village, Турецкая Республика Северного Кипра
5 Количество комнат 149 м² Количество этажей 2
€ 545,000
Дуплекс 4+1 с частным бассейном, террасой на крыше, садом, зоной для барбекю и парковкой, в …
Дом 4 спальнив Bahceli, Турецкая Республика Северного Кипра
Дом 4 спальни
Bahceli, Турецкая Республика Северного Кипра
4 Количество комнат Количество этажей 2
€ 820,000
Описание недвижимости : Отдельная вилла с 4 спальнями Структурная система: железобетонная и …
Дом 2 спальнив Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Дом 2 спальни
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
2 Количество комнат 165 м² 2/2 Этаж
€ 377,751
Спецификация Квартиры в Пентхаусе с 2 Спальнями Описание недвижимости : Апартаменты в пентх…
Вилла 2 спальнив Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 2 спальни
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат 2 ванных комнат
Цена по запросу
О проекте и быке; Доступ к пляжу и быку; 500 м до поля для гольфа Korineum & Taurus; Муницип…
Вилла 2 спальнив Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 2 спальни
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат 2 ванных комнат 85 м²
Цена по запросу
О проектеПрямой доступ к & ldquo; бухта & rdquo; пляж1 км до поля для гольфа KorineumОбщий б…
Вилла 1 спальняв Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 1 спальня
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
2 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
Цена по запросу
О проекте200 м до & ldquo; The Cove & rdquo; пляж1 км до поля для гольфа KorineumОбщий бассе…
Дом 4 спальнив Turtle Bay Village, Турецкая Республика Северного Кипра
Дом 4 спальни
Turtle Bay Village, Турецкая Республика Северного Кипра
5 Количество комнат 200 м² 1/2 Этаж
€ 542,000
• 1 км до Гольф Клуба • Рельефный бассейн пляжного типа • Высококачественны…
Особняк 8 комнатв Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Особняк 8 комнат
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
8 Количество комнат 4 ванных комнат 527 м²
€ 2,629,125
Прежде всего, мы хотели дать информацию об архитекторе, который спроектировал специальный пр…
Вилла 3 спальнив Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
4 Количество комнат 3 ванных комнат 290 м² Количество этажей 2
€ 395,386
Современная вилла с 3 спальнями, в самом красивом регионе - Эсентепе. Общая площадь: 290м…
Дом 3 спальнив Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Дом 3 спальни
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
4 Количество комнат 325 м² 1/1 Этаж
€ 753,000
Этот проект расположен на востоке Кирении. Экзотический стиль жизни с современным, уникальны…
Вилла 4 спальнив Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 4 спальни
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
5 Количество комнат 4 ванных комнат 285 м² Количество этажей 2
€ 326,476
Новый комплекс Zephyr расположен в зеленой зоне, много зелени невероятно красивая территория…
Вилла 4 комнатыв Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 4 комнаты
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
4 Количество комнат 280 м²
€ 704,180
Бунгало 3 спальнив Kumyali, Турецкая Республика Северного Кипра
Бунгало 3 спальни
Kumyali, Турецкая Республика Северного Кипра
3 ванных комнат
€ 248,652
Вилла 3 спальнив Bahceli, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни
Bahceli, Турецкая Республика Северного Кипра
1 ванных комнат
€ 536,850
Вилла 3 спальнив Bahceli, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни
Bahceli, Турецкая Республика Северного Кипра
3 ванных комнат
€ 593,362
Вилла 2 спальнив Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 2 спальни
Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
3 ванных комнат
€ 237,349
Вилла 3 спальнив Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни
Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
3 ванных комнат
€ 680,967
Вилла 3 спальнив Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни
Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
3 ванных комнат
€ 310,815
Вилла 3 спальнив Yeni Erenkoey, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни
Yeni Erenkoey, Турецкая Республика Северного Кипра
2 ванных комнат 200 м²
€ 167,606
Вилла 4 спальнив Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 4 спальни
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
1 ванных комнат 220 м²
€ 528,954
Вилла 3 спальнив Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
2 ванных комнат 135 м²
€ 272,360

Регионы с недвижимостью на продажу

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