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Купить вилла с бассейном в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра

Кирения
147
Agios Epiktitos
32
Karavas
23
Nicosia
2
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1 объект найдено
Вилла 4 комнатыв Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 4 комнаты
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
4 Количество комнат 280 м²
€ 704,180

Параметры недвижимости в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра

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недорогая
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