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Турецкая Республика Северного Кипра
Кирения
Виллы
Купить вилла с видом на горы в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Кирения
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10 объектов найдено
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Вилла 3 спальни
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
4 Количество комнат
3 ванных комнат
300 м²
Количество этажей 3
€ 670,512
Villa 3 bedrooms, 3 bathrooms, Closed area 155m2 , Living area 300m2, Land 430m2, Included w…
Вилла 3 спальни
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
4 Количество комнат
3 ванных комнат
230 м²
Количество этажей 2
€ 464,485
Вилла 3 спальни
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
4 Количество комнат
3 ванных комнат
155 м²
€ 482,283
Вилла 4 спальни
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
5 Количество комнат
2 ванных комнат
900 м²
Количество этажей 2
€ 648,586
Расположенный в самом сердце Кирении, он разработан с одной центральной идеей: жизнь как веч…
Вилла 2 спальни
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат
2 ванных комнат
Цена по запросу
О проекте и быке; Доступ к пляжу и быку; 500 м до поля для гольфа Korineum & Taurus; Муницип…
Вилла 2 спальни
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат
2 ванных комнат
85 м²
Цена по запросу
О проектеПрямой доступ к & ldquo; бухта & rdquo; пляж1 км до поля для гольфа KorineumОбщий б…
Вилла 1 спальня
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
2 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
Цена по запросу
О проекте200 м до & ldquo; The Cove & rdquo; пляж1 км до поля для гольфа KorineumОбщий бассе…
Вилла 3 спальни
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
4 Количество комнат
3 ванных комнат
290 м²
Количество этажей 2
€ 395,386
Современная вилла с 3 спальнями, в самом красивом регионе - Эсентепе. Общая площадь: 290м…
Вилла 4 спальни
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
5 Количество комнат
4 ванных комнат
285 м²
Количество этажей 2
€ 326,476
Новый комплекс Zephyr расположен в зеленой зоне, много зелени невероятно красивая территория…
Вилла 4 комнаты
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
4 Количество комнат
280 м²
€ 704,180
Параметры недвижимости в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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