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Купить таунхаус в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра

Кирения
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3 объекта найдено
Таунхаус 2 спальнив Лапитос, Турецкая Республика Северного Кипра
VIP
Таунхаус 2 спальни
Лапитос, Турецкая Республика Северного Кипра
2 ванных комнат 128 м²
€ 386,837
Комплекс вилл находится в самой живописной части острова в 10 км от Кирении, на границе посе…
Таунхаус 3 спальнив Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Таунхаус 3 спальни
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
3 ванных комнат 150 м²
€ 290,937
Жилой комплекс расположен в д.Алсанджак в районе г.Кирении (в 15ти мин.езды), в пешей доступ…
Таунхаус 3 спальнив Turtle Bay Village, Турецкая Республика Северного Кипра
Таунхаус 3 спальни
Turtle Bay Village, Турецкая Республика Северного Кипра
3 ванных комнат 150 м²
€ 290,937
Жилой комплекс расположен в д.Алсанджак в районе г.Кирении (в 15ти мин.езды), в пешей доступ…

Параметры недвижимости в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра

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