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Купить квартира-студия с бассейном в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра

Кирения
7
Nicosia
1
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Параметры недвижимости в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
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