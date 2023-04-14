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Купить пентхаус в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра

Кирения
27
Karavas
3
Пентхаус В архив
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11 объектов найдено
Пентхаус 2 спальнив Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 2 спальни
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат 2 ванных комнат 135 м² Количество этажей 2
€ 176,357
Лучшая инвестиция в недвижимость у Средиземного моря!!! Предлагаем Вам непревзойденную ро…
Пентхаус 2 спальнив Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 2 спальни
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат 2 ванных комнат 102 м² 2/2 Этаж
€ 108,839
Пентхаус 2 спальнив Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 2 спальни
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат 2 ванных комнат
Цена по запросу
Квартиры на берегу моря на продажу в Северном Кипре, регион Эсентепе Расположен всего в 200…
Пентхаус 1 спальняв Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 1 спальня
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
2 Количество комнат 112 м²
€ 147,126
• 200m до пляжа  • 1 km до Гольф Клуба • Бассейн с видом на море …
Пентхаус 3 спальнив Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 3 спальни
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
4 Количество комнат 2 ванных комнат 130 м² 2 Этаж
€ 398,064
Пентхаус 2 спальнив Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 2 спальни
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат 2 ванных комнат 145 м²
€ 278,582
Люкс Пентхаус 2+1 с видом на море Расположение район Эсентепе Расстояние 54 км от ап. Эрдж…
Пентхаус 2 спальнив Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 2 спальни
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат 166 м² 2/2 Этаж
€ 313,891
-100м до пляжа "The Cove"   -1 km до Гольф Клуба …
Пентхаус 1 спальняв Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 1 спальня
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
2 Количество комнат 112 м² Количество этажей 2
€ 135,960
-Великолепный вид на море и горы -Высококачественные строительные материалы  -Студии, …
Пентхаус 2 спальнив Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 2 спальни
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
2 ванных комнат
€ 56,511
Пентхаус 2 спальнив Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 2 спальни
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
1 ванных комнат 75 м²
€ 230,406
Пентхаус 1 спальняв Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 1 спальня
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
1 ванных комнат 35 м²
€ 52,372

Параметры недвижимости в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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