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Купить недвижимость с видом на горы в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра

Кирения
390
Karavas
89
Agios Epiktitos
47
Nicosia
11
Guzelyurt
1
52 объекта найдено
Вилла 3 спальнив Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
4 Количество комнат 3 ванных комнат 300 м² Количество этажей 3
€ 670,512
Villa 3 bedrooms, 3 bathrooms, Closed area 155m2 , Living area 300m2, Land 430m2, Included w…
Квартира 2 спальнив Bahceli, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни
Bahceli, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат 1 ванных комнат 67 м² 2/2 Этаж
€ 102,289
Шикарные видовые апартаменты в престижном комплексе  100 метров до моря. В комплексе…
Многоуровневые квартиры 2 спальнив Turtle Bay Village, Турецкая Республика Северного Кипра
Многоуровневые квартиры 2 спальни
Turtle Bay Village, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат 2 ванных комнат 100 м² 1/2 Этаж
€ 201,976
Шикарные видовые апартаменты в престижном комплексе  Мальдивы 100 метров до моря. В …
Многоуровневые квартиры 3 спальнив Turtle Bay Village, Турецкая Республика Северного Кипра
Многоуровневые квартиры 3 спальни
Turtle Bay Village, Турецкая Республика Северного Кипра
4 Количество комнат 2 ванных комнат 180 м² 1/2 Этаж
€ 297,023
Шикарные видовые апартаменты в престижном комплексе CAESAR BLUE 100 метров до моря. В ком…
Квартира 1 спальняв Nicosia, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня
Nicosia, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат 60 м²
€ 114,778
Статус : квартира  Количество комнат: 1+1 Общая площадь : 60кв.м  Санузел…
Студия 1 спальняв Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 спальня
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
1 ванных комнат 45 м² 1/2 Этаж
€ 79,602
Шикарные видовые апартаменты в престижном комплексе   100 метров до моря. В ком…
Вилла 3 спальнив Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
4 Количество комнат 3 ванных комнат 230 м² Количество этажей 2
€ 464,485
Квартира 2 спальнив Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат 2 ванных комнат 219 м² Количество этажей 2
€ 285,983
Эксклюзивный проект от нашей компании! Получите кусочек роскошной жизни в этом потрясающем к…
Студия 1 спальняв Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 спальня
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м² Количество этажей 2
€ 110,827
Эксклюзивный проект от нашей компании! Получите кусочек роскошной жизни в этом потрясающем к…
Пентхаус 2 спальнив Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 2 спальни
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат 2 ванных комнат 135 м² Количество этажей 2
€ 176,357
Лучшая инвестиция в недвижимость у Средиземного моря!!! Предлагаем Вам непревзойденную ро…
Студия 1 спальняв Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 спальня
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат 1 ванных комнат 78 м² Количество этажей 2
€ 101,895
Лучшая инвестиция в недвижимость у Средиземного моря!!! Предлагаем Вам непревзойденную ро…
Квартира 1 спальняв Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
2 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м² Количество этажей 2
€ 85,000
The complex-health center is located in Northern Cyprus in the eastern part of Kyrenia-Bahce…
Студия 1 спальняв Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 спальня
Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат 1 ванных комнат 34 м² Количество этажей 20
€ 73,749
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТА:   НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: ALPCAN TOWERS KEY WEST ЛОКАЦ…
Квартира 1 спальняв Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня
Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат 1 ванных комнат 122 м² Количество этажей 20
€ 258,547
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТА:   НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: ALPCAN TOWERS KEY WEST ЛОКАЦ…
Квартира 2 спальнив Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни
Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
2 Количество комнат 1 ванных комнат 52 м² Количество этажей 20
€ 89,673
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТА:   НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: ALPCAN TOWERS KEY WEST ЛОКАЦ…
Пентхаус 2 спальнив Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 2 спальни
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат 2 ванных комнат 102 м² 2/2 Этаж
€ 108,839
Вилла 3 спальнив Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
4 Количество комнат 3 ванных комнат 155 м²
€ 482,283
Вилла 4 спальнив Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 4 спальни
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
5 Количество комнат 2 ванных комнат 900 м² Количество этажей 2
€ 648,586
Расположенный в самом сердце Кирении, он разработан с одной центральной идеей: жизнь как веч…
Квартира 2 спальнив Gonyeli, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни
Gonyeli, Турецкая Республика Северного Кипра
2 Количество комнат 2 ванных комнат 3 Этаж
€ 76,167
Отличное расположение в Gönyeli в тихом районе с арендатором.  Идеальная инвестиция -…
Пентхаус 2 спальнив Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 2 спальни
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат 2 ванных комнат
Цена по запросу
Квартиры на берегу моря на продажу в Северном Кипре, регион Эсентепе Расположен всего в 200…
Дом 4 спальнив Turtle Bay Village, Турецкая Республика Северного Кипра
Дом 4 спальни
Turtle Bay Village, Турецкая Республика Северного Кипра
5 Количество комнат 149 м² Количество этажей 2
€ 545,000
Дуплекс 4+1 с частным бассейном, террасой на крыше, садом, зоной для барбекю и парковкой, в …
Квартира 2 спальнив Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат 108 м² 1/2 Этаж
€ 317,322
Двухуровневые апартаменты, в современом жилом комплексе в Esentepe! С великолепным видом на …
Квартира 2 спальнив Turtle Bay Village, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни
Turtle Bay Village, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат 110 м² 1/2 Этаж
€ 357,000
• 100м до пляжа ";The Cove"; • 1 km до Гольф Клуба • Бассейн с соленой водо…
Вилла 2 спальнив Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 2 спальни
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат 2 ванных комнат
Цена по запросу
О проекте и быке; Доступ к пляжу и быку; 500 м до поля для гольфа Korineum & Taurus; Муницип…
Квартира 2 спальнив Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат 2 ванных комнат
Цена по запросу
Квартира 2 спальнив Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат 2 ванных комнат
Цена по запросу
О проекте • Доступ к Cove Beach • 1 км до поля для гольфа Korineum • Общий плавательный басс…
Вилла 2 спальнив Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 2 спальни
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат 2 ванных комнат 85 м²
Цена по запросу
О проектеПрямой доступ к & ldquo; бухта & rdquo; пляж1 км до поля для гольфа KorineumОбщий б…
Вилла 1 спальняв Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 1 спальня
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
2 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
Цена по запросу
О проекте200 м до & ldquo; The Cove & rdquo; пляж1 км до поля для гольфа KorineumОбщий бассе…
Квартира 1 спальняв Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
2 Количество комнат 55 м²
€ 152,506
Имеет 55 квадратных метра   Существует множество элементов дизайна интерьера, кот…
Дом 4 спальнив Turtle Bay Village, Турецкая Республика Северного Кипра
Дом 4 спальни
Turtle Bay Village, Турецкая Республика Северного Кипра
5 Количество комнат 200 м² 1/2 Этаж
€ 542,000
• 1 км до Гольф Клуба • Рельефный бассейн пляжного типа • Высококачественны…

Параметры недвижимости в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра

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с бассейном
недорогая
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