Купить особняк с видом на море в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра

Квартира 1 спальня Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра 2 Количество комнат 1 ванных комнат 48 м² 7/13 Этаж

€ 85,898

Квартира отремонтированная с оборудованной кухней и санузлом, без мебели, с террасой с видом…