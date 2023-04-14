Купить особняк с видом на горы в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра

Таунхаус 4 спальни Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра 5 Количество комнат 2 ванных комнат 250 м²

€ 233,829

Наш исторический дом, в 100 метрах от городской стены Фамагусты, с церковью возле его заднег…