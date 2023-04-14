Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турецкая Республика Северного Кипра
  3. Кирения
  4. Особняки

Купить особняк с видом на горы в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра

Кирения
17
Agios Epiktitos
5
Karavas
2
Особняк В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 2 спальнив Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат 130 м² 1/2 Этаж
€ 303,425
-100м до пляжа "The Cove"   -1 km до Гольф Клуба …
Квартира 1 спальняв Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат 47 м²
€ 68,090
Таунхаус 4 спальнив Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Таунхаус 4 спальни
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
5 Количество комнат 2 ванных комнат 250 м²
€ 233,829
Наш исторический дом, в 100 метрах от городской стены Фамагусты, с церковью возле его заднег…
Студия 1 спальняв Kuzucuk, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 спальня
Kuzucuk, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м² 9/9 Этаж
€ 53,589
Квартиры сдаются с ремонтом под ключ, полностью оборудованной ванной комнатой с сантехникой …
Квартира 1 спальняв Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
2 Количество комнат 1 ванных комнат 52 м² 6/6 Этаж
€ 66,986
Если вы хотите жить в собственном доме, то данный комплекс представляет вашему вниманию таун…
Вилла 3 спальнив Tuzla, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни
Tuzla, Турецкая Республика Северного Кипра
235 м²
€ 143,198
Вилла 3 спальнив Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
4 Количество комнат 2 ванных комнат 150 м² Количество этажей 2
€ 251,197
“Морской жемчуг”: Находится в центре г. Искеле Всего 52 виллы  …
Квартира 1 спальняв Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 ванных комнат 55 м²
€ 65,995
Квартира 2 спальнив Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 ванных комнат
€ 81,217
Квартира 2 спальнив Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат 2 ванных комнат 1/2 Этаж
€ 302,793
Квартира 2 комнатыв Паралимни, Кипр
Квартира 2 комнаты
Паралимни, Кипр
2 Количество комнат 97 м²
€ 150,011
Продается в стадии строительства двухкомнатной квартиры в Колосси - провинция Лимассол, площ…
Квартира 1 спальняв Oetueken, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня
Oetueken, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м² 3/5 Этаж
€ 54,872
Шикарные апартаменты в престижном  комплексе CAESAR RESORT 500 метров до пляжа Лонг бич…

Параметры недвижимости в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти