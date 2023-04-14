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Купить дом с бассейном в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра

Кирения
182
Agios Epiktitos
39
Karavas
28
Nicosia
2
4 объекта найдено
Дом 4 спальнив Turtle Bay Village, Турецкая Республика Северного Кипра
Дом 4 спальни
Turtle Bay Village, Турецкая Республика Северного Кипра
5 Количество комнат 149 м² Количество этажей 2
€ 545,000
Дуплекс 4+1 с частным бассейном, террасой на крыше, садом, зоной для барбекю и парковкой, в …
Дом 4 спальнив Bahceli, Турецкая Республика Северного Кипра
Дом 4 спальни
Bahceli, Турецкая Республика Северного Кипра
4 Количество комнат Количество этажей 2
€ 820,000
Описание недвижимости : Отдельная вилла с 4 спальнями Структурная система: железобетонная и …
Дом 4 спальнив Turtle Bay Village, Турецкая Республика Северного Кипра
Дом 4 спальни
Turtle Bay Village, Турецкая Республика Северного Кипра
5 Количество комнат 200 м² 1/2 Этаж
€ 542,000
• 1 км до Гольф Клуба • Рельефный бассейн пляжного типа • Высококачественны…
Вилла 4 комнатыв Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 4 комнаты
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
4 Количество комнат 280 м²
€ 704,180

Параметры недвижимости в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
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