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Купить дом с видом на море в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра

Кирения
182
Agios Epiktitos
39
Karavas
28
Nicosia
2
17 объектов найдено
Вилла 3 спальнив Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
4 Количество комнат 3 ванных комнат 300 м² Количество этажей 3
€ 670,512
Villa 3 bedrooms, 3 bathrooms, Closed area 155m2 , Living area 300m2, Land 430m2, Included w…
Вилла 3 спальнив Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
4 Количество комнат 3 ванных комнат 230 м² Количество этажей 2
€ 464,485
Вилла 3 спальнив Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
4 Количество комнат 3 ванных комнат 155 м²
€ 482,283
Вилла 4 спальнив Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 4 спальни
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
5 Количество комнат 2 ванных комнат 900 м² Количество этажей 2
€ 648,586
Расположенный в самом сердце Кирении, он разработан с одной центральной идеей: жизнь как веч…
Дом 4 спальнив Turtle Bay Village, Турецкая Республика Северного Кипра
Дом 4 спальни
Turtle Bay Village, Турецкая Республика Северного Кипра
5 Количество комнат 149 м² Количество этажей 2
€ 545,000
Дуплекс 4+1 с частным бассейном, террасой на крыше, садом, зоной для барбекю и парковкой, в …
Дом 4 спальнив Bahceli, Турецкая Республика Северного Кипра
Дом 4 спальни
Bahceli, Турецкая Республика Северного Кипра
4 Количество комнат Количество этажей 2
€ 820,000
Описание недвижимости : Отдельная вилла с 4 спальнями Структурная система: железобетонная и …
Вилла 2 спальнив Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 2 спальни
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат 2 ванных комнат
Цена по запросу
О проекте и быке; Доступ к пляжу и быку; 500 м до поля для гольфа Korineum & Taurus; Муницип…
Вилла 2 спальнив Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 2 спальни
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат 2 ванных комнат 85 м²
Цена по запросу
О проектеПрямой доступ к & ldquo; бухта & rdquo; пляж1 км до поля для гольфа KorineumОбщий б…
Вилла 1 спальняв Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 1 спальня
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
2 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
Цена по запросу
О проекте200 м до & ldquo; The Cove & rdquo; пляж1 км до поля для гольфа KorineumОбщий бассе…
Дом 4 спальнив Turtle Bay Village, Турецкая Республика Северного Кипра
Дом 4 спальни
Turtle Bay Village, Турецкая Республика Северного Кипра
5 Количество комнат 200 м² 1/2 Этаж
€ 542,000
• 1 км до Гольф Клуба • Рельефный бассейн пляжного типа • Высококачественны…
Вилла 3 спальнив Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
4 Количество комнат 3 ванных комнат 290 м² Количество этажей 2
€ 395,386
Современная вилла с 3 спальнями, в самом красивом регионе - Эсентепе. Общая площадь: 290м…
Вилла 4 спальнив Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 4 спальни
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
5 Количество комнат 4 ванных комнат 285 м² Количество этажей 2
€ 326,476
Новый комплекс Zephyr расположен в зеленой зоне, много зелени невероятно красивая территория…
Вилла 4 комнатыв Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 4 комнаты
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
4 Количество комнат 280 м²
€ 704,180
Вилла 3 спальнив Bahceli, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни
Bahceli, Турецкая Республика Северного Кипра
3 ванных комнат
€ 596,338
Вилла 3 спальнив Bahceli, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни
Bahceli, Турецкая Республика Северного Кипра
1 ванных комнат
€ 539,543
Вилла 4 спальнив Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 4 спальни
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
1 ванных комнат 220 м²
€ 528,954
Вилла 3 спальнив Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
2 ванных комнат 135 м²
€ 272,360

Параметры недвижимости в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
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