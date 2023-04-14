Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турецкая Республика Северного Кипра
  3. Кирения
  4. Коттеджи

Купить коттедж с бассейном в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра

Кирения
1
Коттедж В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Особняк 8 комнатв Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Особняк 8 комнат
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
8 Количество комнат 4 ванных комнат 527 м²
€ 2,629,125
Прежде всего, мы хотели дать информацию об архитекторе, который спроектировал специальный пр…
Квартира 3 комнатыв Протарас, Кипр
Квартира 3 комнаты
Протарас, Кипр
3 Количество комнат 139 м²
€ 496,061
Продается трехкомнатная квартира в Джермасогея - провинция Лимассол, площадью 112 кв.м.м. кр…
Квартира 2 спальнив Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат 1 ванных комнат 112 м² 9/9 Этаж
€ 95,461
Апартаменты 2 + 1 на 9-ом этаже. Срок дачи в эксплуатацию февраль-март 2022 г. на первой лин…
Квартира 2 спальнив Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат 1 ванных комнат 2/8 Этаж
€ 85,302
Парк Резиденс   Уникальный проект от известного застройщика находится в самом изл…
Студия 1 спальняв Kuzucuk, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 спальня
Kuzucuk, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат 64 м² Количество этажей 10
€ 43,855
Квартиры сдаются с ремонтом под ключ, полностью оборудованной ванной комнатой с сантехникой …
Квартира 1 спальняв Oetueken, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня
Oetueken, Турецкая Республика Северного Кипра
1 ванных комнат
€ 68,154
Квартира 1 спальняв Турецкая Республика Северного Кипра, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня
Турецкая Республика Северного Кипра, Турецкая Республика Северного Кипра
1 ванных комнат 50 м² 4/10 Этаж
€ 65,109
ВАРИАНТ!
Квартира 1 спальняв Nicosia, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня
Nicosia, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат 60 м²
€ 114,778
Статус : квартира  Количество комнат: 1+1 Общая площадь : 60кв.м  Санузел…
Квартира 2 спальнив Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 ванных комнат 70 м²
€ 72,175
Квартира 2 спальнив Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 ванных комнат
€ 107,911
Вилла 2 спальнив Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 2 спальни
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
2 ванных комнат
€ 120,406
Квартира 1 спальняв Турецкая Республика Северного Кипра, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня
Турецкая Республика Северного Кипра, Турецкая Республика Северного Кипра
2 Количество комнат
€ 138,941
Продается строящаяся квартира с планировкой 1+1 (одна спальня и гостиная) по цене 129 000 фу…

Параметры недвижимости в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти