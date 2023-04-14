Турецкая Республика Северного Кипра
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках на Северном Кипре
Новые дома на Северном Кипре
Все новостройки на Северном Кипре
46
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики на Северном Кипре
Жилая
Квартира на Северном Кипре
Пентхаус
Студия
Дом на Северном Кипре
Вилла
Таунхаус
Земельные участки на Северном Кипре
Элитная недвижимость на Северном Кипре
Найти агента на Северном Кипре
Агентства недвижимости на Северном Кипре
Агенты на Северном Кипре
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость на Северном Кипре
Магазин
Офис
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость на Северном Кипре
Найти агента на Северном Кипре
Агентства недвижимости на Северном Кипре
Агенты на Северном Кипре
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции на Северном Кипре
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Бунгало
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Турецкая Республика Северного Кипра
Кирения
Коттеджи
Купить коттедж с видом на горы в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Кирения
1
Коттедж
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Вилла 3 спальни
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
4 Количество комнат
2 ванных комнат
158 м²
Количество этажей 2
€ 139,347
Роскошная вилла находится в одном из излюбленных комплексов Северного Кипра, отлично п…
Квартира 4 комнаты
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
4 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 397,052
Продается квартира площадью 332 кв.м В Никосии. Квартира расположена на этаже и состоит из Н…
Пентхаус 1 спальня
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
2 Количество комнат
112 м²
Количество этажей 2
€ 135,960
-Великолепный вид на море и горы -Высококачественные строительные материалы -Студии, …
Квартира 2 спальни
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 ванных комнат
88 м²
€ 89,041
Квартира 1 комната
Паралимни, Кипр
1 Количество комнат
69 м²
€ 163,648
Продается в стадии строительства спальной квартиры в Колосси - провинция Лимассол, с 42 кв.м…
Квартира 2 спальни
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат
1 ванных комнат
112 м²
9/9 Этаж
€ 95,461
Апартаменты 2 + 1 на 9-ом этаже. Срок дачи в эксплуатацию февраль-март 2022 г. на первой лин…
Квартира 1 спальня
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
2 Количество комнат
1 ванных комнат
56 м²
11/30 Этаж
€ 97,731
Premium class complex in Northern Cyprus We offer Apartments choice: 1+1 (from 55 m2) …
Квартира 2 спальни
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 ванных комнат
70 м²
€ 93,231
Квартира
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
86 м²
€ 157,310
Caesar Resort/«Цезарь Ресорт» - великолепный жилой комплекс на побережье&nb…
Квартира 2 спальни
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат
2 ванных комнат
85 м²
Количество этажей 2
€ 189,192
• Свободный доступ к пляжу • 1 km до Гольф Клуба • Бассейн с прев…
Квартира 1 спальня
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
1 ванных комнат
50 м²
€ 120,766
Алсанджак - сам по себе, пражн Гирне, комплекш народ, дорэтэ.. В пешей доступности князи, ре…
Квартира 1 спальня
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
2 Количество комнат
1 ванных комнат
67 м²
2/4 Этаж
€ 71,068
Грандиозный проект компании находится в самом излюбленном районе Северного Кипра - Ло…
Параметры недвижимости в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты