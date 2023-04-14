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Купить коттедж в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра

Кирения
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1 объект найдено
Коттедж 2 комнатыв Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Коттедж 2 комнаты
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
2 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 361,496

Параметры недвижимости в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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