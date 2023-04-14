Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турецкая Республика Северного Кипра
  3. Кирения
  4. Бунгало

Купить бунгало с бассейном в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра

Кирения
8
Agios Epiktitos
2
Karavas
1
Бунгало В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 1 спальняв Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
2 Количество комнат 1 ванных комнат 56 м² 11/30 Этаж
€ 97,731
Premium class complex in Northern Cyprus We offer Apartments choice: 1+1 (from 55 m2) …
Квартира 3 комнатыв Паралимни, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 3 комнаты
Паралимни, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат 145 м²
€ 1,001,225
Продается новая квартира с тремя спальнями в пентхаусе с садом на крыше в туристической зоне…
Квартира 2 спальнив Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 ванных комнат
€ 65,882
Коттедж 2 комнатыв Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Коттедж 2 комнаты
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
2 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 361,496
Квартира 1 спальняв Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
1 ванных комнат 60 м²
€ 104,701
Вилла 4 комнатыв Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 4 комнаты
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
4 Количество комнат 280 м²
€ 704,180
Квартира 2 спальнив Bahceli, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни
Bahceli, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат 108 м² 1/2 Этаж
€ 301,400
Комплекс в Татлысу расположен на 16000 кв.м элитной недвижимости всего в двух минутах ходьбы…
Квартира 2 комнатыв Паралимни, Кипр
Квартира 2 комнаты
Паралимни, Кипр
2 Количество комнат 96 м²
€ 149,300
Две комнаты - - Квартира на продажу в провинции Колосси - Лимассол, с 85 кв. крытые интерьер…
Квартира 3 спальнив Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 3 спальни
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
4 Количество комнат 2 ванных комнат 4/1 Этаж
€ 163,784
Продается квартира площадью 147 кв.м В Никосии. Квартира расположена на пятом этаже и состои…
Студия 1 спальняв Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 спальня
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 ванных комнат 46 м² 9/11 Этаж
€ 90,931
в 700 метрах до Средиземного моря и оборудованного пляжа Лонг Бич    Инфраструкт…
Квартира 2 спальнив Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат 1 ванных комнат 77 м² 1/3 Этаж
€ 65,080
Все дело в месте, и этот не подведет вас. Расположен на восточном побережье острова с красив…
Квартира 2 спальнив Протарас, Кипр
Квартира 2 спальни
Протарас, Кипр
2 Количество комнат 2 ванных комнат 100 м² Количество этажей 2
€ 228,308
Продается квартира в районе Каппарис ( Протарас, Фамагуста ). Современный дизайн, качественн…

Параметры недвижимости в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти