Турецкая Республика Северного Кипра
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках на Северном Кипре
Новые дома на Северном Кипре
Все новостройки на Северном Кипре
46
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики на Северном Кипре
Жилая
Квартира на Северном Кипре
Пентхаус
Студия
Дом на Северном Кипре
Вилла
Таунхаус
Земельные участки на Северном Кипре
Элитная недвижимость на Северном Кипре
Найти агента на Северном Кипре
Агентства недвижимости на Северном Кипре
Агенты на Северном Кипре
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость на Северном Кипре
Магазин
Офис
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость на Северном Кипре
Найти агента на Северном Кипре
Агентства недвижимости на Северном Кипре
Агенты на Северном Кипре
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции на Северном Кипре
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Бунгало
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Турецкая Республика Северного Кипра
Кирения
Бунгало
Купить бунгало с видом на море в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Кирения
8
Agios Epiktitos
2
Karavas
1
Бунгало
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Вилла 4 спальни
Айя-Напа, Кипр
4 Количество комнат
4 ванных комнат
230 м²
Количество этажей 2
€ 665,898
Продается вилла в самом перспективном районе Айя Напа, Коккинес. Поскольку Коккинес - холм, …
Квартира 2 спальни
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 ванных комнат
€ 81,217
Квартира 1 спальня
Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
2 Количество комнат
1 ванных комнат
95 м²
1/8 Этаж
€ 68,934
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 3 спальни
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
4 Количество комнат
3 ванных комнат
230 м²
Количество этажей 2
€ 464,485
Студия 1 комната
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат
1 ванных комнат
33 м²
10/16 Этаж
€ 52,386
Один из самых популярных комплексов Северного Кипра с отличным инвестиционным потенциалом! …
Квартира 2 спальни
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 ванных комнат
144 м²
€ 99,516
Квартира 3 спальни
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
1 ванных комнат
125 м²
€ 40,854
Пентхаус 3 спальни
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат
3 ванных комнат
170 м²
12/12 Этаж
€ 247,219
Этот современный и элегантный курорт Afik Group расположен в Лонг-Бич, Искеле, всего в 5 мин…
Студия 1 спальня
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат
1 ванных комнат
64 м²
4/5 Этаж
€ 57,520
Квартиры сдаются с ремонтом под ключ, полностью оборудованной ванной комнатой с сантехникой …
Квартира 1 спальня
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
2 Количество комнат
1 ванных комнат
61 м²
21/27 Этаж
€ 84,674
Грандиозный проект компании находится в самом излюбленном районе Северного Кипра - Ло…
Квартира 2 спальни
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат
2 ванных комнат
2/1 Этаж
€ 307,715
Продается квартира площадью 147 кв.м В Никосии на стадии строительства. Квартира расположена…
Квартира 2 спальни
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат
2 ванных комнат
Цена по запросу
О проекте • Доступ к Cove Beach • 1 км до поля для гольфа Korineum • Общий плавательный басс…
Параметры недвижимости в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
с видом на горы
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты