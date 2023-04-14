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Купить квартиру в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра

Кирения
208
Karavas
61
Nicosia
9
Agios Epiktitos
8
Guzelyurt
1
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64 объекта найдено
Квартира 1 спальняв Лапитос, Турецкая Республика Северного Кипра
VIP
Квартира 1 спальня
Лапитос, Турецкая Республика Северного Кипра
1 ванных комнат 57 м²
€ 143,682
Проект  расположен в спокойном, уютном и живописном месте, всего в 350 метрах от моря, …
Квартира 2 спальнив Bahceli, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни
Bahceli, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат 1 ванных комнат 67 м² 2/2 Этаж
€ 102,289
Шикарные видовые апартаменты в престижном комплексе  100 метров до моря. В комплексе…
Многоуровневые квартиры 2 спальнив Turtle Bay Village, Турецкая Республика Северного Кипра
Многоуровневые квартиры 2 спальни
Turtle Bay Village, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат 2 ванных комнат 100 м² 1/2 Этаж
€ 201,976
Шикарные видовые апартаменты в престижном комплексе  Мальдивы 100 метров до моря. В …
Многоуровневые квартиры 3 спальнив Turtle Bay Village, Турецкая Республика Северного Кипра
Многоуровневые квартиры 3 спальни
Turtle Bay Village, Турецкая Республика Северного Кипра
4 Количество комнат 2 ванных комнат 180 м² 1/2 Этаж
€ 297,023
Шикарные видовые апартаменты в престижном комплексе CAESAR BLUE 100 метров до моря. В ком…
Квартира 1 спальняв Nicosia, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня
Nicosia, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат 60 м²
€ 114,778
Статус : квартира  Количество комнат: 1+1 Общая площадь : 60кв.м  Санузел…
Студия 1 спальняв Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 спальня
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
1 ванных комнат 45 м² 1/2 Этаж
€ 79,602
Шикарные видовые апартаменты в престижном комплексе   100 метров до моря. В ком…
Квартира 1 спальняв Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
1 ванных комнат 50 м²
€ 120,766
Алсанджак - сам по себе, пражн Гирне, комплекш народ, дорэтэ.. В пешей доступности князи, ре…
Квартира 2 спальнив Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат 2 ванных комнат 219 м² Количество этажей 2
€ 285,983
Эксклюзивный проект от нашей компании! Получите кусочек роскошной жизни в этом потрясающем к…
Студия 1 спальняв Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 спальня
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м² Количество этажей 2
€ 110,827
Эксклюзивный проект от нашей компании! Получите кусочек роскошной жизни в этом потрясающем к…
Пентхаус 2 спальнив Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 2 спальни
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат 2 ванных комнат 135 м² Количество этажей 2
€ 176,357
Лучшая инвестиция в недвижимость у Средиземного моря!!! Предлагаем Вам непревзойденную ро…
Студия 1 спальняв Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 спальня
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат 1 ванных комнат 78 м² Количество этажей 2
€ 101,895
Лучшая инвестиция в недвижимость у Средиземного моря!!! Предлагаем Вам непревзойденную ро…
Квартира 1 спальняв Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
2 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м² Количество этажей 2
€ 85,000
The complex-health center is located in Northern Cyprus in the eastern part of Kyrenia-Bahce…
Студия 1 спальняв Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 спальня
Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат 1 ванных комнат 34 м² Количество этажей 20
€ 73,749
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТА:   НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: ALPCAN TOWERS KEY WEST ЛОКАЦ…
Квартира 1 спальняв Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня
Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат 1 ванных комнат 122 м² Количество этажей 20
€ 258,547
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТА:   НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: ALPCAN TOWERS KEY WEST ЛОКАЦ…
Квартира 2 спальнив Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни
Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
2 Количество комнат 1 ванных комнат 52 м² Количество этажей 20
€ 89,673
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТА:   НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: ALPCAN TOWERS KEY WEST ЛОКАЦ…
Пентхаус 2 спальнив Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 2 спальни
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат 2 ванных комнат 102 м² 2/2 Этаж
€ 108,839
Квартира 2 спальнив Gonyeli, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни
Gonyeli, Турецкая Республика Северного Кипра
2 Количество комнат 2 ванных комнат 3 Этаж
€ 76,167
Отличное расположение в Gönyeli в тихом районе с арендатором.  Идеальная инвестиция -…
Пентхаус 2 спальнив Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 2 спальни
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат 2 ванных комнат
Цена по запросу
Квартиры на берегу моря на продажу в Северном Кипре, регион Эсентепе Расположен всего в 200…
Квартира 2 спальнив Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат 108 м² 1/2 Этаж
€ 317,322
Двухуровневые апартаменты, в современом жилом комплексе в Esentepe! С великолепным видом на …
Квартира 2 спальнив Turtle Bay Village, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни
Turtle Bay Village, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат 110 м² 1/2 Этаж
€ 357,000
• 100м до пляжа ";The Cove"; • 1 km до Гольф Клуба • Бассейн с соленой водо…
Квартира 2 спальнив Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат 2 ванных комнат
Цена по запросу
Квартира 2 спальнив Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат 2 ванных комнат
Цена по запросу
О проекте • Доступ к Cove Beach • 1 км до поля для гольфа Korineum • Общий плавательный басс…
Квартира 1 спальняв Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
2 Количество комнат 55 м²
€ 152,506
Имеет 55 квадратных метра   Существует множество элементов дизайна интерьера, кот…
Квартира 2 спальнив Bahceli, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни
Bahceli, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат 262 м² 2/3 Этаж
€ 347,000
Проект расположен на востоке Кирении. Благодаря своему современному и уникальному дизайну, р…
Пентхаус 1 спальняв Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 1 спальня
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
2 Количество комнат 112 м²
€ 147,126
• 200m до пляжа  • 1 km до Гольф Клуба • Бассейн с видом на море …
Квартира 2 спальнив Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат 2 ванных комнат 85 м² Количество этажей 2
€ 189,192
• Свободный доступ к пляжу  • 1 km до Гольф Клуба • Бассейн с прев…
Студия 1 спальняв Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 спальня
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат 42 м²
€ 92,545
Потрясающий комплекс вилл на Северном Кипре Проект находится в Эсентепе, Кирения Идеал…
Квартира 2 спальнив Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат 75 м²
€ 188,557
Участок идеально расположен на берегу моря с видом на море и горы со всех уголков застройки.…
Квартира 1 спальняв Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
2 Количество комнат 60 м²
€ 110,011
Студия 1 спальняв Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 спальня
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат 1 ванных комнат 43 м² Количество этажей 2
€ 73,341

Параметры недвижимости в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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