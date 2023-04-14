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Купить недвижимость в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра

Кирения
390
Karavas
89
Agios Epiktitos
47
Nicosia
11
Guzelyurt
1
100 объектов найдено
Таунхаус 2 спальнив Лапитос, Турецкая Республика Северного Кипра
VIP
Таунхаус 2 спальни
Лапитос, Турецкая Республика Северного Кипра
2 ванных комнат 128 м²
€ 386,837
Комплекс вилл находится в самой живописной части острова в 10 км от Кирении, на границе посе…
Квартира 1 спальняв Лапитос, Турецкая Республика Северного Кипра
VIP
Квартира 1 спальня
Лапитос, Турецкая Республика Северного Кипра
1 ванных комнат 57 м²
€ 143,682
Проект  расположен в спокойном, уютном и живописном месте, всего в 350 метрах от моря, …
Вилла 3 спальнив Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
4 Количество комнат 3 ванных комнат 300 м² Количество этажей 3
€ 670,512
Villa 3 bedrooms, 3 bathrooms, Closed area 155m2 , Living area 300m2, Land 430m2, Included w…
Квартира 2 спальнив Bahceli, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни
Bahceli, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат 1 ванных комнат 67 м² 2/2 Этаж
€ 102,289
Шикарные видовые апартаменты в престижном комплексе  100 метров до моря. В комплексе…
Многоуровневые квартиры 2 спальнив Turtle Bay Village, Турецкая Республика Северного Кипра
Многоуровневые квартиры 2 спальни
Turtle Bay Village, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат 2 ванных комнат 100 м² 1/2 Этаж
€ 201,976
Шикарные видовые апартаменты в престижном комплексе  Мальдивы 100 метров до моря. В …
Многоуровневые квартиры 3 спальнив Turtle Bay Village, Турецкая Республика Северного Кипра
Многоуровневые квартиры 3 спальни
Turtle Bay Village, Турецкая Республика Северного Кипра
4 Количество комнат 2 ванных комнат 180 м² 1/2 Этаж
€ 297,023
Шикарные видовые апартаменты в престижном комплексе CAESAR BLUE 100 метров до моря. В ком…
Квартира 1 спальняв Nicosia, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня
Nicosia, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат 60 м²
€ 114,778
Статус : квартира  Количество комнат: 1+1 Общая площадь : 60кв.м  Санузел…
Студия 1 спальняв Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 спальня
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
1 ванных комнат 45 м² 1/2 Этаж
€ 79,602
Шикарные видовые апартаменты в престижном комплексе   100 метров до моря. В ком…
Вилла 3 спальнив Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
4 Количество комнат 3 ванных комнат 230 м² Количество этажей 2
€ 464,485
Вилла 4 спальнив Лапитос, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 4 спальни
Лапитос, Турецкая Республика Северного Кипра
4 ванных комнат 220 м²
€ 428,171
Проект расположен в спокойном, уютном и живосем, цеверно, 0,000, позиверно, 5, пози. Ун буд…
Квартира 1 спальняв Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
1 ванных комнат 50 м²
€ 120,766
Алсанджак - сам по себе, пражн Гирне, комплекш народ, дорэтэ.. В пешей доступности князи, ре…
Квартира 2 спальнив Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат 2 ванных комнат 219 м² Количество этажей 2
€ 285,983
Эксклюзивный проект от нашей компании! Получите кусочек роскошной жизни в этом потрясающем к…
Студия 1 спальняв Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 спальня
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м² Количество этажей 2
€ 110,827
Эксклюзивный проект от нашей компании! Получите кусочек роскошной жизни в этом потрясающем к…
Пентхаус 2 спальнив Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 2 спальни
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат 2 ванных комнат 135 м² Количество этажей 2
€ 176,357
Лучшая инвестиция в недвижимость у Средиземного моря!!! Предлагаем Вам непревзойденную ро…
Студия 1 спальняв Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 спальня
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат 1 ванных комнат 78 м² Количество этажей 2
€ 101,895
Лучшая инвестиция в недвижимость у Средиземного моря!!! Предлагаем Вам непревзойденную ро…
Квартира 1 спальняв Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
2 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м² Количество этажей 2
€ 85,000
The complex-health center is located in Northern Cyprus in the eastern part of Kyrenia-Bahce…
Студия 1 спальняв Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 спальня
Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат 1 ванных комнат 34 м² Количество этажей 20
€ 73,749
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТА:   НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: ALPCAN TOWERS KEY WEST ЛОКАЦ…
Квартира 1 спальняв Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня
Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат 1 ванных комнат 122 м² Количество этажей 20
€ 258,547
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТА:   НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: ALPCAN TOWERS KEY WEST ЛОКАЦ…
Квартира 2 спальнив Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни
Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
2 Количество комнат 1 ванных комнат 52 м² Количество этажей 20
€ 89,673
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТА:   НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: ALPCAN TOWERS KEY WEST ЛОКАЦ…
Таунхаус 3 спальнив Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Таунхаус 3 спальни
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
3 ванных комнат 150 м²
€ 290,937
Жилой комплекс расположен в д.Алсанджак в районе г.Кирении (в 15ти мин.езды), в пешей доступ…
Таунхаус 3 спальнив Turtle Bay Village, Турецкая Республика Северного Кипра
Таунхаус 3 спальни
Turtle Bay Village, Турецкая Республика Северного Кипра
3 ванных комнат 150 м²
€ 290,937
Жилой комплекс расположен в д.Алсанджак в районе г.Кирении (в 15ти мин.езды), в пешей доступ…
Пентхаус 2 спальнив Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 2 спальни
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат 2 ванных комнат 102 м² 2/2 Этаж
€ 108,839
Вилла 3 спальнив Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
4 Количество комнат 3 ванных комнат 155 м²
€ 482,283
Вилла 4 спальнив Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 4 спальни
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
5 Количество комнат 2 ванных комнат 900 м² Количество этажей 2
€ 648,586
Расположенный в самом сердце Кирении, он разработан с одной центральной идеей: жизнь как веч…
Квартира 2 спальнив Gonyeli, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни
Gonyeli, Турецкая Республика Северного Кипра
2 Количество комнат 2 ванных комнат 3 Этаж
€ 76,167
Отличное расположение в Gönyeli в тихом районе с арендатором.  Идеальная инвестиция -…
Пентхаус 2 спальнив Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 2 спальни
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат 2 ванных комнат
Цена по запросу
Квартиры на берегу моря на продажу в Северном Кипре, регион Эсентепе Расположен всего в 200…
Дом 4 спальнив Turtle Bay Village, Турецкая Республика Северного Кипра
Дом 4 спальни
Turtle Bay Village, Турецкая Республика Северного Кипра
5 Количество комнат 149 м² Количество этажей 2
€ 545,000
Дуплекс 4+1 с частным бассейном, террасой на крыше, садом, зоной для барбекю и парковкой, в …
Квартира 2 спальнив Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат 108 м² 1/2 Этаж
€ 317,322
Двухуровневые апартаменты, в современом жилом комплексе в Esentepe! С великолепным видом на …
Дом 4 спальнив Bahceli, Турецкая Республика Северного Кипра
Дом 4 спальни
Bahceli, Турецкая Республика Северного Кипра
4 Количество комнат Количество этажей 2
€ 820,000
Описание недвижимости : Отдельная вилла с 4 спальнями Структурная система: железобетонная и …
Квартира 2 спальнив Turtle Bay Village, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни
Turtle Bay Village, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат 110 м² 1/2 Этаж
€ 357,000
• 100м до пляжа ";The Cove"; • 1 km до Гольф Клуба • Бассейн с соленой водо…

Параметры недвижимости в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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