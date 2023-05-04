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Виллы в Gazimagusa, Турецкая Республика Северного Кипра

Никосия
9
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1 объект найдено
Вилла 1 комната в Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 1 комната
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 535,000

Параметры недвижимости в Gazimagusa, Турецкая Республика Северного Кипра

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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