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Жильё с бассейном в Gazimagusa, Турецкая Республика Северного Кипра

Никосия
100
1 объект найдено
Коттедж 1 комната в Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Коттедж 1 комната
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 675,000

Параметры недвижимости в Gazimagusa, Турецкая Республика Северного Кипра

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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