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Количество комнат с видом на горы в Gazimagusa, Турецкая Республика Северного Кипра

Никосия
6
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Параметры недвижимости в Gazimagusa, Турецкая Республика Северного Кипра

с бассейном
недорогая
элитная
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