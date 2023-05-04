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Коттеджи в Gazimagusa, Турецкая Республика Северного Кипра

Никосия
14
Коттедж В архив
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2 объекта найдено
Коттедж 1 комната в Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Коттедж 1 комната
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 675,000
Коттедж 3 спальни в Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Коттедж 3 спальни
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€ 235,000

Параметры недвижимости в Gazimagusa, Турецкая Республика Северного Кипра

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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