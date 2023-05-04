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Квартиры с видом на горы в Gazimagusa, Турецкая Республика Северного Кипра

Никосия
76
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1 объект найдено
Квартира 3 спальни в Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 3 спальни
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 6/1
€ 698,000

Параметры недвижимости в Gazimagusa, Турецкая Республика Северного Кипра

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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