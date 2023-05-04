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Жильё в Gazimagusa, Турецкая Республика Северного Кипра

Никосия
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23 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
€ 1,083,000
Квартира 4 комнаты в Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 4 комнаты
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Количество этажей 1
€ 400,000
Квартира 3 комнаты в Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 3 комнаты
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Этаж 1/1
€ 330,000
Квартира 3 комнаты в Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 3 комнаты
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Этаж 2/1
€ 360,000
Квартира 1 спальня в Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/1
€ 145,000
Квартира 2 спальни в Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 2/1
€ 310,000
Квартира 3 спальни в Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 3 спальни
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1/1
€ 260,000
Коттедж 1 комната в Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Коттедж 1 комната
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 675,000
Квартира 2 спальни в Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/1
€ 197,000
Коттедж 3 спальни в Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Коттедж 3 спальни
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€ 235,000
Квартира 1 спальня в Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Площадь 68 м²
€ 685,000
Квартира 1 комната в Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 комната
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 1
Площадь 400 м²
€ 1,179,000
Вилла 1 комната в Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 1 комната
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 535,000
Квартира 2 спальни в Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 150,000
Квартира 3 спальни в Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 3 спальни
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 4/1
€ 165,000
Квартира 3 спальни в Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 3 спальни
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 6/1
€ 698,000
Квартира 2 спальни в Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1/1
€ 230,000
Квартира 2 спальни в Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1/1
€ 255,000
Квартира 2 спальни в Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1/1
€ 215,000
Квартира 3 спальни в Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 3 спальни
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1/1
€ 270,000
Квартира 3 спальни в Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 3 спальни
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1/1
€ 265,000
Квартира 2 спальни в Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1/1
€ 230,000
Квартира 3 спальни в Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 3 спальни
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 10/1
€ 2,027,000

Параметры недвижимости в Gazimagusa, Турецкая Республика Северного Кипра

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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