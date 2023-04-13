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Купить вилла с видом на море в Фамагусте, Турецкая Республика Северного Кипра

Фамагуста
136
Никосия
9
Трикомо
4
Вилла В архив
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9 объектов найдено
Вилла 3 спальнив Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни
Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
3 ванных комнат
€ 312,374
Вилла 3 спальнив Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни
Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
3 ванных комнат
€ 684,382
Вилла 2 спальнив Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 2 спальни
Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
3 ванных комнат
€ 238,540
Вилла 3 спальнив Yeni Erenkoey, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни
Yeni Erenkoey, Турецкая Республика Северного Кипра
2 ванных комнат 200 м²
€ 167,606
Вилла 4 спальнив Протарас, Кипр
Вилла 4 спальни
Протарас, Кипр
151 м²
€ 750,000
Элитная резиденция с видом на море расположена всего лишь в нескольких минутах ходьбы от цен…
Вилла 3 спальнив Протарас, Кипр
Вилла 3 спальни
Протарас, Кипр
207 м²
€ 550,000
Уникальный комплекс, состоящий из 40 роскошных вилл, расположен в эксклюзивном районе Протар…
Вилла 3 спальнив Протарас, Кипр
Вилла 3 спальни
Протарас, Кипр
149 м²
€ 567,404
Современная резиденция расположена в нескольких минутах ходьбы от центра Пернеры, одного из …
Вилла 3 спальнив Протарас, Кипр
Вилла 3 спальни
Протарас, Кипр
127 м²
€ 550,000
Элитная резиденция с видом на море расположена всего лишь в нескольких минутах ходьбы от цен…
Вилла 5 спаленв Протарас, Кипр
Вилла 5 спален
Протарас, Кипр
450 м²
€ 3,600,000
Уникальный комплекс, состоящий из 40 роскошных вилл, расположен в эксклюзивном районе Протар…

Параметры недвижимости в Фамагусте, Турецкая Республика Северного Кипра

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
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