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Купить таунхаус в Фамагусте, Турецкая Республика Северного Кипра

Фамагуста
6
Никосия
1
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4 объекта найдено
Таунхаус 2 спальнив Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Таунхаус 2 спальни
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
2 ванных комнат 127 м²
€ 248,929
Общая площадь проекта - 133.800 м2. Он расположен всего в 200 метрах от хорошо оборудован…
Таунхаус 4 спальнив Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Таунхаус 4 спальни
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
5 Количество комнат 2 ванных комнат 250 м²
€ 233,829
Наш исторический дом, в 100 метрах от городской стены Фамагусты, с церковью возле его заднег…
Таунхаус 2 спальнив Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Таунхаус 2 спальни
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат 2 ванных комнат
€ 137,500
ПЕНТАУС 2 + 1 В УНИКАЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕОт 137,500 фунтов;Эксклюзивный комплекс на первой лини с…
Таунхаус 2 спальнив Leonarisso, Турецкая Республика Северного Кипра
Таунхаус 2 спальни
Leonarisso, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат 2 ванных комнат 90 м² Количество этажей 1
€ 103,619
Совершенно новый проект в районе Искеле Босфор. Наш проект, состоящий из двух- и четырехмест…

Параметры недвижимости в Фамагусте, Турецкая Республика Северного Кипра

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