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Купить недвижимость с бассейном в Фамагусте, Турецкая Республика Северного Кипра

Фамагуста
389
Никосия
99
Трикомо
71
12 объектов найдено
Дом 3 спальнив Bahceler, Турецкая Республика Северного Кипра
Дом 3 спальни
Bahceler, Турецкая Республика Северного Кипра
4 Количество комнат 343 м² 25/26 Этаж
€ 877,000
Продаеться роскошный пентхаус с личным басейном на терресе, в новом строящимся комплексе в с…
Квартира 3 комнатыв Altinova, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 3 комнаты
Altinova, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат 2 ванных комнат 127 м² 4 Этаж
€ 278,000
Представляем Вам грандиозный проект, предусматривающий строительство элитного жилья в самом …
Дом 2 спальнив Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Дом 2 спальни
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
2 Количество комнат 165 м² 2/2 Этаж
€ 377,751
Спецификация Квартиры в Пентхаусе с 2 Спальнями Описание недвижимости : Апартаменты в пентх…
Квартира 3 спальнив Cayirova, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 3 спальни
Cayirova, Турецкая Республика Северного Кипра
4 Количество комнат 120 м² 1/3 Этаж
€ 330,000
Курорт расположен на южной стороне полуострова Карпас, в недавно развивающемся районе Бафра.…
Дом 3 спальнив Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Дом 3 спальни
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
4 Количество комнат 325 м² 1/1 Этаж
€ 753,000
Этот проект расположен на востоке Кирении. Экзотический стиль жизни с современным, уникальны…
Коттедж 1 комнатав Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Коттедж 1 комната
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 675,000
Особенности проекта: Очаровательная двухуровневая вилла в средиземноморском стиле с крытой в…
Квартира 3 комнатыв Протарас, Кипр
Квартира 3 комнаты
Протарас, Кипр
3 Количество комнат 163 м²
€ 658,000
Продается трехкомнатная квартира в Джермасогея - провинция Лимассол, с 129 кв.м. крытые инте…
Квартира 3 комнатыв Паралимни, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 3 комнаты
Паралимни, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат 145 м²
€ 1,100,000
Продается новая квартира с тремя спальнями в пентхаусе с садом на крыше в туристической зоне…
Квартира 3 комнатыв Паралимни, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 3 комнаты
Паралимни, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат 145 м²
€ 1,100,000
Продается новая квартира с тремя спальнями в пентхаусе с садом на крыше в туристической зоне…
Квартира 3 комнатыв Протарас, Кипр
Квартира 3 комнаты
Протарас, Кипр
3 Количество комнат 192 м²
€ 924,000
 
Квартира 3 комнатыв Паралимни, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 3 комнаты
Паралимни, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат 195 м²
€ 1,080,000
 
Квартира 2 комнатыв Паралимни, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 комнаты
Паралимни, Турецкая Республика Северного Кипра
2 Количество комнат 159 м²
€ 1,116,000
Продается в стадии строительства двухкомнатная роскошная квартира в туристической зоне - про…

Параметры недвижимости в Фамагусте, Турецкая Республика Северного Кипра

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
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