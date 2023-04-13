Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турецкая Республика Северного Кипра
  3. Фамагуста
  4. Студии

Купить квартира-студия с бассейном в Фамагусте, Турецкая Республика Северного Кипра

Фамагуста
15
Трикомо
1
Студия В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Студия 1 спальняв Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 спальня
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 ванных комнат 46 м² 9/11 Этаж
€ 90,931
в 700 метрах до Средиземного моря и оборудованного пляжа Лонг Бич    Инфраструкт…
Квартира 2 спальни с Вид на жительство и гражданствов Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни с Вид на жительство и гражданство
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат 1 ванных комнат 86 м² 5/6 Этаж
€ 81,116
Если вы желаете жить в собственном доме, то данный комплекс представляет вашему вниманию тау…
Дом 4 спальнив Turtle Bay Village, Турецкая Республика Северного Кипра
Дом 4 спальни
Turtle Bay Village, Турецкая Республика Северного Кипра
5 Количество комнат 149 м² Количество этажей 2
€ 545,000
Дуплекс 4+1 с частным бассейном, террасой на крыше, садом, зоной для барбекю и парковкой, в …
Пентхаус 1 спальняв Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 1 спальня
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
2 Количество комнат 1 ванных комнат 42 м² 2/2 Этаж
€ 62,799
Если вы хотите жить в комплексе в собственном доме, то данный проект представляет вашему вни…
Вилла 5 спаленв Протарас, Кипр
Вилла 5 спален
Протарас, Кипр
450 м²
€ 3,243,377
Уникальный комплекс, состоящий из 40 роскошных вилл, расположен в эксклюзивном районе Протар…
Квартира 1 спальняв Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
2 Количество комнат 1 ванных комнат 66 м² 24/29 Этаж
€ 104,561
Грандиозный проект компании   находится в самом излюбленном районе Северного Кипра - Ло…
Квартира 1 спальняв Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
2 Количество комнат 1 ванных комнат 52 м² 6/6 Этаж
€ 66,986
Если вы хотите жить в собственном доме, то данный комплекс представляет вашему вниманию таун…
Студия 1 комната с Покупка недвижимостив Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 комната с Покупка недвижимости
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м² Количество этажей 9
€ 56,886
План оплаты: 40% - певый взнос в течение месяца 60% - бесроцентная рассрочка на 24 мес…
Квартира 1 спальняв Турецкая Республика Северного Кипра, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня
Турецкая Республика Северного Кипра, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат 62 м² 3 Этаж
€ 124,880
Современный высотный комплекс, окруженный цветущими садами и деревьями, расположенный в 600…
Квартира 2 спальнив Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат 1 ванных комнат 98 м² 2/2 Этаж
€ 146,531
Отличный проект, в котором вы можете познакомиться с природой, вдали от высотных зданий или …
Пентхаус 2 спальнив Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 2 спальни
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
2 ванных комнат
€ 141,988
Пентхаус 2 спальнив Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 2 спальни
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
2 ванных комнат
€ 56,511

Параметры недвижимости в Фамагусте, Турецкая Республика Северного Кипра

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти