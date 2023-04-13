Купить квартира-студия с видом на море в Фамагусте, Турецкая Республика Северного Кипра

Студия 1 комната с Покупка недвижимости, с Инвестиции Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра 1 Количество комнат 1 ванных комнат 43 м² 7/13 Этаж

€ 73,328

Квартира отремонтированная с оборудованной кухней и санузлом, без мебели, с террасой с видом…