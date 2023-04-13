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Realting.com
Турецкая Республика Северного Кипра
Фамагуста
Студии
Купить квартира-студия с видом на море в Фамагусте, Турецкая Республика Северного Кипра
Фамагуста
15
Трикомо
1
Студия
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7 объектов найдено
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Студия 1 спальня
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 ванных комнат
46 м²
9/11 Этаж
€ 90,931
в 700 метрах до Средиземного моря и оборудованного пляжа Лонг Бич Инфраструкт…
Студия 1 спальня
Oetueken, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат
1 ванных комнат
50 м²
2/4 Этаж
€ 58,231
Шикарные апартаменты в престижном комплексе CAESAR RESORT 500 метров до пляжа Лонг бич…
Студия 1 спальня
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат
1 ванных комнат
45 м²
3/5 Этаж
€ 62,711
Шикарные апартаменты в престижном комплексе CAESAR RESORT 500 метров до пляжа Лонг бич…
Студия 1 спальня
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
46 м²
10 Этаж
€ 103,454
Статус: Студия Количество комнат: 1 Общая площадь: 46 кв.м Вид: на море…
Студия 2 спальни
Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат
€ 188,741
Hаходится на возвышенности региона BOGAZ! 36 шикарных апартаментов с панорамным видом …
Студия 1 комната
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
2/9 Этаж
€ 76,419
Возможно ли купить место в раю? Возможно, но не место,а комфортные апартаменты! Покупка н…
Студия 1 комната с Покупка недвижимости, с Инвестиции
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат
1 ванных комнат
43 м²
7/13 Этаж
€ 73,328
Квартира отремонтированная с оборудованной кухней и санузлом, без мебели, с террасой с видом…
Параметры недвижимости в Фамагусте, Турецкая Республика Северного Кипра
с видом на горы
недорогая
элитное
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