Купить квартира-студия с видом на горы в Фамагусте, Турецкая Республика Северного Кипра

Студия 1 комната Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра 1 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м² 2/9 Этаж

€ 76,419

Возможно ли купить место в раю? Возможно, но не место,а комфортные апартаменты! Покупка н…