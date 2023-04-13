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Realting.com
Турецкая Республика Северного Кипра
Фамагуста
Студии
Купить квартира-студия в Фамагусте, Турецкая Республика Северного Кипра
Фамагуста
15
Трикомо
1
Студия
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29 объектов найдено
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Студия 1 спальня
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 ванных комнат
46 м²
9/11 Этаж
€ 90,931
в 700 метрах до Средиземного моря и оборудованного пляжа Лонг Бич Инфраструкт…
Студия 1 спальня
Oetueken, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат
1 ванных комнат
50 м²
2/4 Этаж
€ 58,231
Шикарные апартаменты в престижном комплексе CAESAR RESORT 500 метров до пляжа Лонг бич…
Студия 1 спальня
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат
1 ванных комнат
45 м²
3/5 Этаж
€ 62,711
Шикарные апартаменты в престижном комплексе CAESAR RESORT 500 метров до пляжа Лонг бич…
Студия 1 спальня
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
46 м²
10 Этаж
€ 103,454
Статус: Студия Количество комнат: 1 Общая площадь: 46 кв.м Вид: на море…
Студия 2 спальни
Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат
€ 188,741
Hаходится на возвышенности региона BOGAZ! 36 шикарных апартаментов с панорамным видом …
Студия 1 комната
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
2/9 Этаж
€ 76,419
Возможно ли купить место в раю? Возможно, но не место,а комфортные апартаменты! Покупка н…
Студия 1 спальня
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
2 Количество комнат
1 ванных комнат
75 м²
3 Этаж
€ 99,516
Готовый блок в новом комплексо апартаментов и вилл в 50 м от соственног & nbsp; плаща, с Дей…
Студия 1 спальня
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
2 Количество комнат
1 ванных комнат
118 м²
2 Этаж
€ 100,459
Это общеизвестный комплекс, разработанный и сприктированный советский советВременный состав …
Студия 1 спальня
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
2 Количество комнат
1 ванных комнат
91 м²
1 Этаж
€ 64,892
Новый комплекс вилл и апартаментов. Дата вовода в эксплуатацию март 2022 г. Полностю с револ…
Студия 1 спальня
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат
1 ванных комнат
43 м²
7/13 Этаж
€ 73,341
План оплаты: НА БЛОК «Е» 1.000 у.е. депозит 30% первоначальный взнос …
Студия 1 комната
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат
1 ванных комнат
33 м²
11/16 Этаж
€ 54,949
Один из самых шикарных комплексов Северного Кипра с отличным инвестиционным потенциалом от з…
Студия 1 комната
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат
1 ванных комнат
33 м²
5/16 Этаж
€ 43,436
Один из самых шикарных комплексов Северного Кипра с отличным инвестиционным потенциалом от з…
Студия 1 комната с Инвестиции, с Вид на жительство и гражданство
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат
1 ванных комнат
33 м²
8/13 Этаж
€ 48,195
Один из самых шикарных комплексов Северного Кипра с отличным инвестиционным потенциалом от з…
Студия 1 комната
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат
1 ванных комнат
33 м²
4/13 Этаж
€ 40,861
Один из самых популярных комплексов Северного Кипра с отличным инвестиционным потенциалом! …
Студия 1 комната
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат
1 ванных комнат
33 м²
10/16 Этаж
€ 52,386
Один из самых популярных комплексов Северного Кипра с отличным инвестиционным потенциалом! …
Студия 1 комната
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат
33 м²
7/13 Этаж
€ 46,624
Квартиры сдаются с ремонтом под ключ, полностью оборудованной ванной комнатой с сантехникой …
Студия 1 спальня
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат
1 ванных комнат
64 м²
4/5 Этаж
€ 57,520
Квартиры сдаются с ремонтом под ключ, полностью оборудованной ванной комнатой с сантехникой …
Студия 1 спальня
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат
1 ванных комнат
64 м²
Количество этажей 5
€ 56,415
Квартиры сдаются с ремонтом под ключ, полностью оборудованной ванной комнатой с сантехникой …
Студия 1 спальня
Kuzucuk, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат
1 ванных комнат
54 м²
4/10 Этаж
€ 44,901
Квартиры сдаются с ремонтом под ключ, полностью оборудованной ванной комнатой с сантехникой …
Студия 1 спальня
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат
1 ванных комнат
64 м²
2/10 Этаж
€ 55,368
Квартиры сдаются с ремонтом под ключ, полностью оборудованной ванной комнатой с сантехникой …
Студия 1 спальня
Kuzucuk, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат
64 м²
Количество этажей 10
€ 43,855
Квартиры сдаются с ремонтом под ключ, полностью оборудованной ванной комнатой с сантехникой …
Студия 1 спальня
Kuzucuk, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат
64 м²
Количество этажей 10
€ 56,415
Квартиры сдаются с ремонтом под ключ, полностью оборудованной ванной комнатой с сантехникой …
Студия 1 спальня
Kuzucuk, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат
1 ванных комнат
50 м²
8/9 Этаж
€ 52,228
Квартиры сдаются с ремонтом под ключ, полностью оборудованной ванной комнатой с сантехникой …
Студия 1 спальня
Kuzucuk, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат
1 ванных комнат
50 м²
9/9 Этаж
€ 53,589
Квартиры сдаются с ремонтом под ключ, полностью оборудованной ванной комнатой с сантехникой …
Студия 1 комната с Покупка недвижимости
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
Количество этажей 9
€ 56,886
План оплаты: 40% - певый взнос в течение месяца 60% - бесроцентная рассрочка на 24 мес…
Студия 1 комната
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат
1 ванных комнат
43 м²
9/13 Этаж
€ 73,328
Квартира отремонтированная с оборудованной кухней и санузлом, без мебели, с террасой с видом…
Студия 1 комната с Покупка недвижимости, с Инвестиции
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат
1 ванных комнат
43 м²
7/13 Этаж
€ 73,328
Квартира отремонтированная с оборудованной кухней и санузлом, без мебели, с террасой с видом…
Студия 1 ванная
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 ванных комнат
54 м²
1/12 Этаж
€ 43,892
Этот современный и элегантный курорт Afik Group расположен в Лонг-Бич, Искеле, всего в 5 мин…
Студия
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
42 м²
5/5 Этаж
€ 53,948
Это как раз то место, и оно вас не подводит. Отель расположен на восточном побережье острова…
Параметры недвижимости в Фамагусте, Турецкая Республика Северного Кипра
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