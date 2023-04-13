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Купить квартира-студия в Фамагусте, Турецкая Республика Северного Кипра

Фамагуста
15
Трикомо
1
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29 объектов найдено
Студия 1 спальняв Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 спальня
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 ванных комнат 46 м² 9/11 Этаж
€ 90,931
в 700 метрах до Средиземного моря и оборудованного пляжа Лонг Бич    Инфраструкт…
Студия 1 спальняв Oetueken, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 спальня
Oetueken, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м² 2/4 Этаж
€ 58,231
Шикарные апартаменты в престижном  комплексе CAESAR RESORT 500 метров до пляжа Лонг бич…
Студия 1 спальняв Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 спальня
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат 1 ванных комнат 45 м² 3/5 Этаж
€ 62,711
Шикарные апартаменты в престижном  комплексе CAESAR RESORT 500 метров до пляжа Лонг бич…
Студия 1 спальняв Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 спальня
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
46 м² 10 Этаж
€ 103,454
Статус: Студия  Количество комнат: 1  Общая площадь: 46 кв.м Вид: на море…
Студия 2 спальнив Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 2 спальни
Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат
€ 188,741
Hаходится на возвышенности региона BOGAZ! 36 шикарных апартаментов с панорамным видом …
Студия 1 комнатав Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 комната
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м² 2/9 Этаж
€ 76,419
Возможно ли купить место в раю? Возможно, но не место,а комфортные апартаменты! Покупка н…
Студия 1 спальняв Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 спальня
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
2 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м² 3 Этаж
€ 99,516
Готовый блок в новом комплексо апартаментов и вилл в 50 м от соственног & nbsp; плаща, с Дей…
Студия 1 спальняв Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 спальня
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
2 Количество комнат 1 ванных комнат 118 м² 2 Этаж
€ 100,459
Это общеизвестный комплекс, разработанный и сприктированный советский советВременный состав …
Студия 1 спальняв Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 спальня
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
2 Количество комнат 1 ванных комнат 91 м² 1 Этаж
€ 64,892
Новый комплекс вилл и апартаментов. Дата вовода в эксплуатацию март 2022 г. Полностю с револ…
Студия 1 спальняв Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 спальня
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат 1 ванных комнат 43 м² 7/13 Этаж
€ 73,341
План оплаты: НА БЛОК «Е» 1.000 у.е. депозит 30% первоначальный взнос …
Студия 1 комнатав Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 комната
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат 1 ванных комнат 33 м² 11/16 Этаж
€ 54,949
Один из самых шикарных комплексов Северного Кипра с отличным инвестиционным потенциалом от з…
Студия 1 комнатав Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 комната
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат 1 ванных комнат 33 м² 5/16 Этаж
€ 43,436
Один из самых шикарных комплексов Северного Кипра с отличным инвестиционным потенциалом от з…
Студия 1 комната с Инвестиции, с Вид на жительство и гражданствов Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 комната с Инвестиции, с Вид на жительство и гражданство
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат 1 ванных комнат 33 м² 8/13 Этаж
€ 48,195
Один из самых шикарных комплексов Северного Кипра с отличным инвестиционным потенциалом от з…
Студия 1 комнатав Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 комната
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат 1 ванных комнат 33 м² 4/13 Этаж
€ 40,861
Один из самых популярных комплексов Северного Кипра с отличным инвестиционным потенциалом! …
Студия 1 комнатав Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 комната
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат 1 ванных комнат 33 м² 10/16 Этаж
€ 52,386
Один из самых популярных комплексов Северного Кипра с отличным инвестиционным потенциалом! …
Студия 1 комнатав Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 комната
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат 33 м² 7/13 Этаж
€ 46,624
Квартиры сдаются с ремонтом под ключ, полностью оборудованной ванной комнатой с сантехникой …
Студия 1 спальняв Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 спальня
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат 1 ванных комнат 64 м² 4/5 Этаж
€ 57,520
Квартиры сдаются с ремонтом под ключ, полностью оборудованной ванной комнатой с сантехникой …
Студия 1 спальняв Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 спальня
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат 1 ванных комнат 64 м² Количество этажей 5
€ 56,415
Квартиры сдаются с ремонтом под ключ, полностью оборудованной ванной комнатой с сантехникой …
Студия 1 спальняв Kuzucuk, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 спальня
Kuzucuk, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат 1 ванных комнат 54 м² 4/10 Этаж
€ 44,901
Квартиры сдаются с ремонтом под ключ, полностью оборудованной ванной комнатой с сантехникой …
Студия 1 спальняв Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 спальня
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат 1 ванных комнат 64 м² 2/10 Этаж
€ 55,368
Квартиры сдаются с ремонтом под ключ, полностью оборудованной ванной комнатой с сантехникой …
Студия 1 спальняв Kuzucuk, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 спальня
Kuzucuk, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат 64 м² Количество этажей 10
€ 43,855
Квартиры сдаются с ремонтом под ключ, полностью оборудованной ванной комнатой с сантехникой …
Студия 1 спальняв Kuzucuk, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 спальня
Kuzucuk, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат 64 м² Количество этажей 10
€ 56,415
Квартиры сдаются с ремонтом под ключ, полностью оборудованной ванной комнатой с сантехникой …
Студия 1 спальняв Kuzucuk, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 спальня
Kuzucuk, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м² 8/9 Этаж
€ 52,228
Квартиры сдаются с ремонтом под ключ, полностью оборудованной ванной комнатой с сантехникой …
Студия 1 спальняв Kuzucuk, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 спальня
Kuzucuk, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м² 9/9 Этаж
€ 53,589
Квартиры сдаются с ремонтом под ключ, полностью оборудованной ванной комнатой с сантехникой …
Студия 1 комната с Покупка недвижимостив Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 комната с Покупка недвижимости
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м² Количество этажей 9
€ 56,886
План оплаты: 40% - певый взнос в течение месяца 60% - бесроцентная рассрочка на 24 мес…
Студия 1 комнатав Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 комната
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат 1 ванных комнат 43 м² 9/13 Этаж
€ 73,328
Квартира отремонтированная с оборудованной кухней и санузлом, без мебели, с террасой с видом…
Студия 1 комната с Покупка недвижимости, с Инвестициив Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 комната с Покупка недвижимости, с Инвестиции
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат 1 ванных комнат 43 м² 7/13 Этаж
€ 73,328
Квартира отремонтированная с оборудованной кухней и санузлом, без мебели, с террасой с видом…
Студия 1 ваннаяв Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 ванная
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 ванных комнат 54 м² 1/12 Этаж
€ 43,892
Этот современный и элегантный курорт Afik Group расположен в Лонг-Бич, Искеле, всего в 5 мин…
Студияв Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
42 м² 5/5 Этаж
€ 53,948
Это как раз то место, и оно вас не подводит. Отель расположен на восточном побережье острова…

Параметры недвижимости в Фамагусте, Турецкая Республика Северного Кипра

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
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