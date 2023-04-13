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  2. Турецкая Республика Северного Кипра
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Купить недвижимость с видом на море в Фамагусте, Турецкая Республика Северного Кипра

Фамагуста
389
Никосия
99
Трикомо
71
74 объекта найдено
Студия 1 спальняв Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 спальня
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 ванных комнат 46 м² 9/11 Этаж
€ 90,931
в 700 метрах до Средиземного моря и оборудованного пляжа Лонг Бич    Инфраструкт…
Студия 1 спальняв Oetueken, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 спальня
Oetueken, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м² 2/4 Этаж
€ 58,231
Шикарные апартаменты в престижном  комплексе CAESAR RESORT 500 метров до пляжа Лонг бич…
Квартира 1 спальняв Oetueken, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня
Oetueken, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м² 3/5 Этаж
€ 54,872
Шикарные апартаменты в престижном  комплексе CAESAR RESORT 500 метров до пляжа Лонг бич…
Студия 1 спальняв Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 спальня
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат 1 ванных комнат 45 м² 3/5 Этаж
€ 62,711
Шикарные апартаменты в престижном  комплексе CAESAR RESORT 500 метров до пляжа Лонг бич…
Квартира 1 спальняв Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат 60 м²
€ 150,192
Аэропорт Ларнака 79 км • Никосия 65 км. Айя-Напа 45 км• Аэропорт Эрджан 55 км. …
Квартира 1 спальняв Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат 62 м² 9 Этаж
€ 134,051
Статус: Квартира  Количество комнат: 1 (1+1) Общая площадь: 62 кв.м. Вид: на м…
Студия 1 спальняв Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 спальня
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
46 м² 10 Этаж
€ 103,454
Статус: Студия  Количество комнат: 1  Общая площадь: 46 кв.м Вид: на море…
Дом 3 спальнив Bahceler, Турецкая Республика Северного Кипра
Дом 3 спальни
Bahceler, Турецкая Республика Северного Кипра
4 Количество комнат 343 м² 25/26 Этаж
€ 877,000
Продаеться роскошный пентхаус с личным басейном на терресе, в новом строящимся комплексе в с…
Студия 2 спальнив Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 2 спальни
Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат
€ 188,741
Hаходится на возвышенности региона BOGAZ! 36 шикарных апартаментов с панорамным видом …
Квартира 2 спальнив Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни
Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат 90 м²
€ 223,251
Статус : квартира  Количество комнат: 2+1 Общая площадь :90кв.м  Санузел …
Квартира 1 спальняв Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
2 Количество комнат 1 ванных комнат 56 м² 11/30 Этаж
€ 101,000
Premium class complex in Northern Cyprus We offer Apartments choice: 1+1 (from 55 m2) …
Квартира 2 спальнив Bafra, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни
Bafra, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат 2 ванных комнат 86 м² 2/3 Этаж
€ 196,000
Уникальный проект на Средиземноморском побережье Северного Кипра Курортный премиум компле…
Дом 2 спальнив Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
Дом 2 спальни
Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат 3 ванных комнат 165 м² Количество этажей 2
€ 406,417
Готовая, полностью меблированная вилла 2 + 1 для продажи в Fourseasons, самом популярном про…
Квартира 2 спальнив Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат 2 ванных комнат 186 м²
Цена по запросу
Совершенно новые дома с прямым видом на море на Северном КипреНовый проект премиум-класса, р…
Пентхаус 2 спальнив Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 2 спальни
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат 2 ванных комнат
Цена по запросу
Пляжные квартиры на продажу в Северном Кипре, регион Татлису Этот роскошный проект располож…
Дом 2 спальнив Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Дом 2 спальни
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
2 Количество комнат 165 м² 2/2 Этаж
€ 377,751
Спецификация Квартиры в Пентхаусе с 2 Спальнями Описание недвижимости : Апартаменты в пентх…
Студия 1 комнатав Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 комната
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м² 2/9 Этаж
€ 76,419
Возможно ли купить место в раю? Возможно, но не место,а комфортные апартаменты! Покупка н…
Квартира 1 спальняв Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м² 2/9 Этаж
€ 114,463
Мечтаете жить или работать у самого моря? Покупка недвижимости на Северном Кипре воплотит эт…
Особняк 8 комнатв Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Особняк 8 комнат
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
8 Количество комнат 4 ванных комнат 527 м²
€ 2,629,125
Прежде всего, мы хотели дать информацию об архитекторе, который спроектировал специальный пр…
Квартира 3 спальнив Cayirova, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 3 спальни
Cayirova, Турецкая Республика Северного Кипра
4 Количество комнат 120 м² 1/3 Этаж
€ 330,000
Курорт расположен на южной стороне полуострова Карпас, в недавно развивающемся районе Бафра.…
Дом 3 спальнив Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Дом 3 спальни
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
4 Количество комнат 325 м² 1/1 Этаж
€ 753,000
Этот проект расположен на востоке Кирении. Экзотический стиль жизни с современным, уникальны…
Квартира 2 спальнив Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат 1 ванных комнат 98 м² 2/2 Этаж
€ 146,531
Отличный проект, в котором вы можете познакомиться с природой, вдали от высотных зданий или …
Квартира 1 спальняв Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
2 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м² 5/16 Этаж
€ 69,602
Один из самых шикарных комплексов Северного Кипра с отличным инвестиционным потенциалом от з…
Квартира 2 спальни с Инвестициив Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни с Инвестиции
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат 1 ванных комнат 83 м² 3/13 Этаж
€ 75,359
Один из самых популярных комплексов Северного Кипра с отличным инвестиционным потенциалом от…
Квартира 2 спальнив Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни
Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
2 ванных комнат 90 м²
€ 141,418
Квартира 3 спальнив Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 3 спальни
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 ванных комнат 125 м²
€ 65,995
Студия 1 комната с Покупка недвижимости, с Инвестициив Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 комната с Покупка недвижимости, с Инвестиции
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат 1 ванных комнат 43 м² 7/13 Этаж
€ 73,328
Квартира отремонтированная с оборудованной кухней и санузлом, без мебели, с террасой с видом…
Квартира 2 спальнив Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 ванных комнат 80 м²
€ 67,985
Бунгало 3 спальнив Kumyali, Турецкая Республика Северного Кипра
Бунгало 3 спальни
Kumyali, Турецкая Республика Северного Кипра
3 ванных комнат
€ 249,899
Пентхаус 3 спальнив Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 3 спальни
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
2 ванных комнат
€ 268,073

Параметры недвижимости в Фамагусте, Турецкая Республика Северного Кипра

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
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