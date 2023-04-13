Купить комнату с видом на море в Фамагусте, Турецкая Республика Северного Кипра

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Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Параметры недвижимости в Фамагусте, Турецкая Республика Северного Кипра
с бассейном
недорогая
элитное
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