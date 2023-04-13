Купить комнату в Фамагусте, Турецкая Республика Северного Кипра

Квартира 2 спальни Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра 3 Количество комнат 1 ванных комнат 83 м² 3/13 Этаж

€ 75,359

Один из самых шикарных комплексов Северного Кипра с отличным инвестиционным потенциалом от з…