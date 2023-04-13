Турецкая Республика Северного Кипра
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках на Северном Кипре
Новые дома на Северном Кипре
Все новостройки на Северном Кипре
46
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики на Северном Кипре
Жилая
Квартира на Северном Кипре
Пентхаус
Студия
Дом на Северном Кипре
Вилла
Таунхаус
Земельные участки на Северном Кипре
Элитная недвижимость на Северном Кипре
Найти агента на Северном Кипре
Агентства недвижимости на Северном Кипре
Агенты на Северном Кипре
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость на Северном Кипре
Магазин
Офис
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость на Северном Кипре
Найти агента на Северном Кипре
Агентства недвижимости на Северном Кипре
Агенты на Северном Кипре
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции на Северном Кипре
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Бунгало
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Турецкая Республика Северного Кипра
Фамагуста
Комнаты
Купить комнату в Фамагусте, Турецкая Республика Северного Кипра
Никосия
6
Комната
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 3 спальни
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
2 ванных комнат
155 м²
€ 62,748
Квартира 1 спальня
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
2 Количество комнат
68 м²
€ 685,000
Жилая башня в категории «Лучшая элитная недвижимость на Кипре» формирует новый уровень жизни…
Студия 2 спальни
Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат
€ 188,741
Hаходится на возвышенности региона BOGAZ! 36 шикарных апартаментов с панорамным видом …
Вилла 4 спальни
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
1 ванных комнат
220 м²
€ 528,954
Квартира 1 спальня
Leonarisso, Турецкая Республика Северного Кипра
2 Количество комнат
1 ванных комнат
77 м²
Количество этажей 9
€ 67,771
Квартиры сдаются с ремонтом под ключ, полностью оборудованной ванной комнатой с сантехникой …
Студия 1 спальня
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат
47 м²
1/2 Этаж
€ 118,616
Новый проект в районе Эсентепе, премиум класса на 1й линии Средиземноморского побережья. Рас…
Квартира 2 спальни
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат
1 ванных комнат
83 м²
3/13 Этаж
€ 75,359
Один из самых шикарных комплексов Северного Кипра с отличным инвестиционным потенциалом от з…
Квартира 2 спальни
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
1 ванных комнат
80 м²
€ 157,078
Квартира 1 спальня
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
2 Количество комнат
55 м²
€ 152,506
Имеет 55 квадратных метра Существует множество элементов дизайна интерьера, кот…
Квартира 1 ванная
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 ванных комнат
€ 58,499
Вилла 3 спальни
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
4 Количество комнат
2 ванных комнат
158 м²
Количество этажей 2
€ 151,920
Роскошная вилла находится в одном из излюбленных комплексов Северного Кипра, отлично п…
Вилла 3 спальни
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
4 Количество комнат
2 ванных комнат
150 м²
Количество этажей 2
€ 240,730
“Морской жемчуг”: Находится в центре г. Искеле Всего 52 виллы &nb…
Параметры недвижимости в Фамагусте, Турецкая Республика Северного Кипра
с бассейном
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты