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Купить пентхаус с видом на море в Фамагусте, Турецкая Республика Северного Кипра

Фамагуста
14
Трикомо
8
Пентхаус В архив
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9 объектов найдено
Пентхаус 2 спальнив Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 2 спальни
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат 2 ванных комнат
Цена по запросу
Пляжные квартиры на продажу в Северном Кипре, регион Татлису Этот роскошный проект располож…
Пентхаус 3 спальнив Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 3 спальни
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
2 ванных комнат
€ 268,073
Пентхаус 2 спальнив Kalecik, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 2 спальни
Kalecik, Турецкая Республика Северного Кипра
2 ванных комнат
€ 69,290
Пентхаус 2 спальнив Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 2 спальни
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
2 ванных комнат
€ 141,988
Пентхаус 2 спальнив Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 2 спальни
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
2 ванных комнат
€ 156,641
Пентхаус 3 спальнив Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 3 спальни
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 ванных комнат
€ 335,660
Пентхаус 2 спальнив Oetueken, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 2 спальни
Oetueken, Турецкая Республика Северного Кипра
1 ванных комнат
€ 204,463
Пентхаус 3 спальнив Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 3 спальни
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
3 ванных комнат 334 м²
€ 309,548
Пентхаус 2 спальнив Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 2 спальни
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
2 ванных комнат 97 м²
€ 122,457

Параметры недвижимости в Фамагусте, Турецкая Республика Северного Кипра

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
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