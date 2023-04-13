Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турецкая Республика Северного Кипра
  3. Фамагуста
  4. Multilevel-apartment

Купить Многоуровневые квартиры с видом на море в Фамагусте, Турецкая Республика Северного Кипра

Фамагуста
2
Многоуровневые квартиры В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 3 спальнив Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 3 спальни
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
2 ванных комнат 155 м²
€ 62,852
Квартира 1 спальняв Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
2 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м² Количество этажей 27
€ 74,836
Грандиозный проект компании   находится в самом излюбленном районе Северного Кипра - Ло…
Дом 3 спальнив Bahceler, Турецкая Республика Северного Кипра
Дом 3 спальни
Bahceler, Турецкая Республика Северного Кипра
4 Количество комнат 343 м² 25/26 Этаж
€ 870,537
Продаеться роскошный пентхаус с личным басейном на терресе, в новом строящимся комплексе в с…
Пентхаус 1 спальняв Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 1 спальня
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
2 Количество комнат 1 ванных комнат 69 м² 8/8 Этаж
€ 75,882
Парк Резиденс   Уникальный проект от известного застройщика находится в самом изл…
Квартира 2 спальнив Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
1 ванных комнат
€ 81,217
Квартирав Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира
Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
Цена по запросу
Студия 1 спальняв Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 спальня
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
46 м² 10 Этаж
€ 103,454
Статус: Студия  Количество комнат: 1  Общая площадь: 46 кв.м Вид: на море…
Квартира 1 спальняв Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня
Трикомо, Турецкая Республика Северного Кипра
2 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м² 4/27 Этаж
€ 68,974
Грандиозный проект компании   находится в самом излюбленном районе Северного Кипра - Ло…
Вилла 3 спальнив Протарас, Кипр
Вилла 3 спальни
Протарас, Кипр
3 Количество комнат 3 ванных комнат 168 м² Количество этажей 2
€ 618,334
Продается вилла в закрытом комплексе в Пртоарас ( Фамагуста ). Расположение этих вилл идеаль…
Коттедж 2 комнатыв Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Коттедж 2 комнаты
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
2 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 361,496
Квартира 2 спальнив Турецкая Республика Северного Кипра, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни
Турецкая Республика Северного Кипра, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат 90 м²
€ 214,120
Статус : квартира Количество комнат: 2+1 Общая площадь: 90 кв.м Санузел : совмещенн…
Квартира 1 спальняв Каравас, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня
Каравас, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат 1 ванных комнат 1/2 Этаж
€ 65,043
Предлагаем Вашему вниманию малоквартирный дом в Алсанжаке, в пешей доступности от одного из …

Параметры недвижимости в Фамагусте, Турецкая Республика Северного Кипра

с видом на горы
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти