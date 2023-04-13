Купить Многоуровневые квартиры с видом на море в Фамагусте, Турецкая Республика Северного Кипра

Квартира 1 спальня Каравас, Турецкая Республика Северного Кипра 1 Количество комнат 1 ванных комнат 1/2 Этаж

€ 65,043

Предлагаем Вашему вниманию малоквартирный дом в Алсанжаке, в пешей доступности от одного из …