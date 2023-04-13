Купить Многоуровневые квартиры с видом на горы в Фамагусте, Турецкая Республика Северного Кипра

Многоуровневые квартиры 1 спальня Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра 1 Количество комнат 1 ванных комнат 53 м² 1/2 Этаж

€ 117,259

Проект Four Seasons Life запущен в самом красивом и естественном месте в Средиземноморье, ко…