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Купить Многоуровневые квартиры с видом на горы в Фамагусте, Турецкая Республика Северного Кипра

Фамагуста
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Многоуровневые квартиры В архив
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1 объект найдено
Многоуровневые квартиры 1 спальняв Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
Многоуровневые квартиры 1 спальня
Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат 1 ванных комнат 53 м² 1/2 Этаж
€ 117,259
Проект Four Seasons Life запущен в самом красивом и естественном месте в Средиземноморье, ко…

Параметры недвижимости в Фамагусте, Турецкая Республика Северного Кипра

с видом на море
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