Купить недвижимость с видом на горы в Фамагусте, Турецкая Республика Северного Кипра

Квартира 2 спальни Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра 3 Количество комнат 1 ванных комнат 98 м² 2/2 Этаж

€ 146,531

Отличный проект, в котором вы можете познакомиться с природой, вдали от высотных зданий или …